EA SPORTS FC 25, Resident Evil ve Dahası! PS Store'da Yüzde 75'e Varan İndirimler Başladı

Sony, PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" kampanyasını başlattı. Bu kapsamda birçok popüler yapım, yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla karşımıza çıktı. İşte PlayStation Store'da indirime giren oyunlar!

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar

Kampanya ile birlikte EA SPORTS FC 25 Standart Sürüm, yüzde 70 indirimle 2 bin 889,99 TL'den 869,99 TL'ye düştü. STAR WARS Jedi: Survivor PS5, 2 bin 900 TL yerine 725 TL. Bu oyunsa yüzde 75 indirimli.

Öte taraftan Alan Wake 2 de kampanya kapsamına alındı. Söz konusu yapım, 1.099 TL'den 549,50 TL'ye düştü. Efsane birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: Modern Warfare Remastered ise 2 bin 159,99 TL yerine 712,79 TL.

İndirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;