EA SPORTS FC 25, Resident Evil ve Dahası! PS Store'da Yüzde 75'e Varan İndirimler Başladı
PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" kampanyası başladı. Böylelikle birçok popüler yapım, düşük fiyatla satılmaya başlandı.
Sony, PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" kampanyasını başlattı. Bu kapsamda birçok popüler yapım, yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla karşımıza çıktı. İşte PlayStation Store'da indirime giren oyunlar!
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
Kampanya ile birlikte EA SPORTS FC 25 Standart Sürüm, yüzde 70 indirimle 2 bin 889,99 TL'den 869,99 TL'ye düştü. STAR WARS Jedi: Survivor PS5, 2 bin 900 TL yerine 725 TL. Bu oyunsa yüzde 75 indirimli.
Öte taraftan Alan Wake 2 de kampanya kapsamına alındı. Söz konusu yapım, 1.099 TL'den 549,50 TL'ye düştü. Efsane birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: Modern Warfare Remastered ise 2 bin 159,99 TL yerine 712,79 TL.
İndirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 25 Standart Sürüm PS4 ve PS5
|2.899,99 TL
|869,99 TL (-70%)
|Farming Simulator 25
|2.099 TL
|1.679,20 TL (-20%)
|NBA 2K25 Standard Edition
|2.900 TL
|435,00 TL (-85%)
|Palworld
|1.015 TL
|761,25 TL (-25%)
|Horizon Forbidden West PS4 ve PS5
|2.099 TL
|1.385,34 TL (-34%)
|STAR WARS Jedi: Survivor PS5
|2.900 TL
|725,00 (-75%)
|Gang Beasts
|699 TL
|279,60 TL (-60%)
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|549,50 TL (-50%)
|7 Days to Die
|1.399,00 TL
|839,40 TL (-40%)
|Resident Evil Village Standard Edition
|1.399 TL
|559,60 TL (-60%)
|Call of Duty: Modern Warfare Remastered
|2.159,99 TL
|712,79 TL (-67%)
|High On Life
|1.399 TL
|839,40 TL (-40%)