RDR 2, FC 25 ve Dahası! PS Store'da Hafta Sonu İndirimleri Başladı

PlayStation Store’da Hafta Sonu Fırsatları başladı. Cyberpunk 2077’den Green Hell’e, GTA 5’ten Assassin’s Creed Valhalla’ya kadar birçok popüler oyun, yüzde 90’a varan dev indirimlerle oyuncuların karşısına çıktı. İşte hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için öne çıkan yapımlar...

PlayStation Store'da Hafta Sonu Fırsatları Başladı

Kampanya kapsamında Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.145 TL’den 629,75 TL’ye düşerken, Batman: Arkham Collection tam yüzde 90 indirimle 2.099 TL yerine 209,90 TL’ye düştü. Normalde 3.499 TL fiyat etiketine sahip olan Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ise 699,80 TL’den satışa sunuluyor.

Öte yandan EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm 4.000 TL yerine 1.600 TL'ye satılıyor. Bir diğer popüler oyunlardan Ghostrunner ise 1.049 TL'den 262,25 TL'ye düştü. İndirime giren diğer yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Store'da Hafta Sonu Fırsatları ile indirime giren başlıca oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Star Wars Outlaws 2.799 TL 1.399,50 TL (-50%) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5) 1.145 TL 629,75 TL (-45%) Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 959 TL 239,75 TL (-75%) Green Hell 875 TL 350 TL (-60%) Ghostrunner 1.049 TL 262,25 TL (-75%) Batman: Arkham Collection 2.099 TL 209,90 TL (-90%) GTA 5 2.099 TL 692,67 TL (-67%) Call of Duty Modern Warfare 2 - Cross-Gen 2.519,99 TL 1.007,99 TL (-60%) Assassin's Creed Valhalla 470 TL 117,50 TL (-75%) EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm 4.000 TL 1.600 TL (-60%) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 3.499 TL 699,80 TL (-80%)

PlayStation Store'da Hafta Sonu Teklifi fırsatı, 3 Temmuz'da sona erecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.