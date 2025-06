PlayStation Plus'a Binlerce TL Değerinde 3 Oyun Geliyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor.

2025 yılının temmuz ayında sunulacak oyunlar bir süredir merakla bekleniyordu. Sony tarafından yapılan duyuruyla beraber ücretsiz PlayStation Plus oyunları belli oldu. Buna göre aboneler önümüzdeki ay üç yeni oyuna erişebilecek.

2023 yılında çıkan Diablo 4, PlayStation Plus aracılığıyla ücretsiz sunulacak. Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen yapım, hack and slahs ve aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

PS Plus abonelerinin ücretsiz erişebileceği oyunlar arasında King of Fighters XV de bulunuyor. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapım geçtiğimiz yıl çıktı. Oyun 85 Metacritic puanına sahip. Bunların yanı sıra macera ve bulmaca türlerindeki Jusant da PS abonelerine sunulacak.

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Temmuz 2025)