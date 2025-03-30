Tüm Oyunlar 3'te 1 Fiyatına: PS Store İlkbahar İndirimi Listesi!
PlayStation Store'da ilkbahar indirimleri başladı. Yüzde 75'e varan indirimler ile oyunlar neredeyse 3'te 1 fiyatına düştü. İşte konuyla ilgili detaylar...
PlayStation Store'da beklenen ilkbahar indirimi sonunda başladı. Uzun zamandır oyun satın almak isteyen ancak yüksek fiyatlardan şikayetçi pek çok tüketiciyi ilgilendiren bu indirim sayesinde neredeyse tüm oyunları 3'te 1 fiyatına satın almanız mümkün. NBA 2K25, Call Of Duty: Black Ops 6, Elden Ring ve daha fazlası yüzde 75 indirimle oyuncuları bekliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
PlayStation Store İlkbahar İndirimleri Başladı!
PlayStation Store'da ilkbahar indirim rüzgarı esmeye başladı. Buna göre pek çok oyunda yüzde 90'dan başlayan indirim oranları uygulandı. Battlefield 2042 (PS5) yüzde 90 indirimle 800 TL'den 80 TL'ye düşerken NBA 2K25 (PS5, PS4) 725 TL'ye, Cyberpunk 2077 (PS5, PS4) 1399 TL'ye düştü. Oyuncular için uzun zamandır beklenen bir indirim haberiydi zira uygun fiyatlara oyun satın almak şu anda pek çok kişinin ilk önceliği arasında.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Battlefield 2042 (PS5)
|800 TL
|80 TL
|%90
|NFS Unbound (PS5)
|1.400 TL
|140 TL
|%90
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)
|999 TL
|199,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition
|975 TL
|243,75 TL
|%75
|NBA 2K25 (PS5, PS4)
|2.900 TL
|725 TL
|%75
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.299 TL
|574,25 TL
|%75
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|787,25 TL
|%75
|Battlefield 1 (PS4)
|100 TL
|25 TL
|%75
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|93,50 TL
|%75
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|577,17 TL
|%67
|Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
|1.749 TL
|699,60 TL
|%60
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.499 TL
|749,50 TL
|%50
|Resident Evil 4 (PS5, PS4)
|1.399 TL
|699,50 TL
|%50
|Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|%50
|Sea of Thieves (PS5)
|999 TL
|599,40 TL
|%40
|Elden Ring (PS5, PS4)
|1.499 TL
|899,40 TL
|%40
|Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
|2.799 TL
|1.735,38 TL
|%38
|Call of Duty Black Ops 6 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.959,30 TL
|%30
|Baldur's Gate 3 (PS5)
|2.499 TL
|1.999,20 TL
|%20
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Peki siz PlayStation Store ilkbahar indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...