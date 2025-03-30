Tüm Oyunlar 3'te 1 Fiyatına: PS Store İlkbahar İndirimi Listesi!

PlayStation Store'da beklenen ilkbahar indirimi sonunda başladı. Uzun zamandır oyun satın almak isteyen ancak yüksek fiyatlardan şikayetçi pek çok tüketiciyi ilgilendiren bu indirim sayesinde neredeyse tüm oyunları 3'te 1 fiyatına satın almanız mümkün. NBA 2K25, Call Of Duty: Black Ops 6, Elden Ring ve daha fazlası yüzde 75 indirimle oyuncuları bekliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

PlayStation Store İlkbahar İndirimleri Başladı!

PlayStation Store'da ilkbahar indirim rüzgarı esmeye başladı. Buna göre pek çok oyunda yüzde 90'dan başlayan indirim oranları uygulandı. Battlefield 2042 (PS5) yüzde 90 indirimle 800 TL'den 80 TL'ye düşerken NBA 2K25 (PS5, PS4) 725 TL'ye, Cyberpunk 2077 (PS5, PS4) 1399 TL'ye düştü. Oyuncular için uzun zamandır beklenen bir indirim haberiydi zira uygun fiyatlara oyun satın almak şu anda pek çok kişinin ilk önceliği arasında.