Şaka Değil: Blackberry Efsanesi Geri Dönüyor!

Yaşı biraz büyük olan okurlarımız Blackberry efsanesini hemen hatırlayacaktır. Bir dönemin "premium business" cep telefonu olarak bilinen Blackberry sunmuş olduğu özellikler ve şık tasarımları ile herkes tarafından seviliyordu. Döneminin Apple'ı olarak anlatabileceğimiz Blackberry efsanesi akıllı telefon devrine ayak uydurmak konusundaysa ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Ancak son gelen bilgiler tekrardan sahalara döneceği yönünde. İşte konuyla ilgili detaylar...

Blackberry Efsanesi Geri Mi Dönüyor?

Reddit'te ortaya atılan bir iddiaya göre Blackberry yeniden sahalara dönüyor. Konuyla ilgili olarak açılan gönderide gizlilik anlaşması gereğince herhangi bir marka adının verilmeyeceği bildiriliyor. Ancak gönderideki paylaşıma bakıldığında yeni bir teknoloji girişiminin kendine Blackberry baz aldığını ve markayı eski altın günlerine döndürmeyi hedeflediğini görüyoruz.

Bu noktada pek çok kişinin aklına ilk olarak Nokia gelecektir. Zira efsanevi marka yıllar sonra tekrar piyasaya geri döndü ancak tutunamadı. Bu noktada akıllı telefon konusunda alınmış yanlış kararlar ve markanın pazar değişikliğine giderek daha farklı özelliklere sahip telefonlar üretmesinin bu noktada etken olduğunu belirtebiliriz. Zira Nokia en son gündeme geldiğinde tuşlu telefona entegre edilmiş kablosuz kulaklıkları konuşuyorduk.

Blackberry içinse durum şimdilik iyi gözüküyor. Zira yapılan paylaşımda şirketin piyasaya süreceği ilk akıllı telefon için bir özellik listesi yayınlandı. Buna göre yıllar sonra geri dönen ilk Blackberry modelinde 12 GB RAM, Android 15 sürümü, AMOLED ekran gibi özellikler yer alacak. Bu özellik listesi oldukça yetersiz ancak günümüzdeki Android telefonlara baktığımızda aşağı yukarı onlarla yarışabilecek özellikler sunacağını söyleyebiliriz.

Bunun dışında telefonun diğer özelliklerinin ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını bildirebiliriz. Ancak burada projenin tamamlanmama ihtimali olduğunu da belirtelim. Şimdilik Reddit'te yapılan paylaşıma göre "yatırımcılar ile görüşme" halinde olunduğunu söyleyelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...