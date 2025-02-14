Bu Tarihlere Dikkat: Steam 2025 Yılı İndirim Takvimi Belli Oldu

Steam, her yıl belirli dönemlerde çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar ile birlikte çok fazla sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düşüyor. Böylece oyuncular uygun fiyata eğlenceli zaman geçirebiliyor. Peki, 2025 yılı boyunca hangi tarihlerde hangi kampanyalar yapılacak?

10 Şubat tarihinde başlayan Yerel Eşli Oyun Festivali 17 Şubat tarihinde sona erecek. Bu kampanya ile birlikte co-op oyunların fiyatı düştü. 24 Şubat tarihinde ise "Steam Next Fest" isimli bir kampanya başlayacak. Bu kampanya 3 Mart tarihinde bitecek.

3-10 Mart tarihleri arasında Görsel Roman Festivali ile birlitke pek çok oyun indirime girecek. 13-20 Mart tarihleri arasında ise Steam İlkbahar İndirimi isimli kampanya oyuncular ile buluşacak.

Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali isimli kampanya 24 Mart tarihinde başlayacak ve 31 Mart tarihinde sona erecek. 21 Nisan tarihinde başlayacak Sokoban Festivali 28 Nisan'da bitecek. Savaş Oyunları Festivali'nin 28 Nisan-5 Mayıs arasında sunulacağı belirtildi. Steam mağazasında yıl boyunca düzenlenecek tüm kampanyalar şu şekilde:

2025 Yılına Ait Steam İndirim Tarihleri