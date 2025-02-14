Bu Tarihlere Dikkat: Steam 2025 Yılı İndirim Takvimi Belli Oldu
Steam mağazasında 2025 yılı boyunca hangi kampanya hangi tarihte sunulacak sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Steam indirim tarihleri!
Steam, her yıl belirli dönemlerde çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar ile birlikte çok fazla sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düşüyor. Böylece oyuncular uygun fiyata eğlenceli zaman geçirebiliyor. Peki, 2025 yılı boyunca hangi tarihlerde hangi kampanyalar yapılacak?
10 Şubat tarihinde başlayan Yerel Eşli Oyun Festivali 17 Şubat tarihinde sona erecek. Bu kampanya ile birlikte co-op oyunların fiyatı düştü. 24 Şubat tarihinde ise "Steam Next Fest" isimli bir kampanya başlayacak. Bu kampanya 3 Mart tarihinde bitecek.
3-10 Mart tarihleri arasında Görsel Roman Festivali ile birlitke pek çok oyun indirime girecek. 13-20 Mart tarihleri arasında ise Steam İlkbahar İndirimi isimli kampanya oyuncular ile buluşacak.
Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali isimli kampanya 24 Mart tarihinde başlayacak ve 31 Mart tarihinde sona erecek. 21 Nisan tarihinde başlayacak Sokoban Festivali 28 Nisan'da bitecek. Savaş Oyunları Festivali'nin 28 Nisan-5 Mayıs arasında sunulacağı belirtildi. Steam mağazasında yıl boyunca düzenlenecek tüm kampanyalar şu şekilde:
2025 Yılına Ait Steam İndirim Tarihleri
- Yerel Eşli Oyun Festivali: 10-17 Şubat
- Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat – 3 Mart
- Görsel Roman Festivali: 3-10 Mart
- Steam İlkbahar İndirimi: 13-20 Mart
- Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali: 24-31 Mart
- Sokoban Festivali: 21-28 Nisan
- Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan-5 Mayıs
- Yaratık Toplama Festivali: 12-19 Mayıs
- Zombiler vs. Vampirler Festivali: 26 Mayıs-2 Haziran
- Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9-16 Haziran
- Balıkçılık Festivali: 16-23 Haziran
- Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran-10 Temmuz
- Otomasyon Festivali: 14-27 Temmuz
- Yarış Festivali: 28 Temmuz-4 Ağustos
- 4X Festivali: 11-18 Ağustos
- Üçüncü Şahıs Nişancı (TPS) Festivali: 25 Ağustos-1 Eylül
- Siyaset Simülatörleri Festivali: 8-15 Eylül
- Steam Sonbahar İndirimi: 29 Eylül-6 Ekim
- Steam Next Fest - Ekim 2025 Sürümü: 13-20 Ekim
- Steam Çığlık Festivali 4: 27 Ekim-3 Kasım
- Hayvan Festivali: 10-17 Kasım
- Spor Festivali: 8-15 Aralık
- 2025 Steam Kış İndirimi: 18 Aralık-5 Ocak 2026