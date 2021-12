PlayStation Store Ocak İndirimleri Başladı!

PlayStation Store Ocak indirimleri kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından PlayStation oyunları için başlatılan kampanyaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

PlayStation Store Ocak İndirimleri Neler Sunuyor?

FIFA 22 (PS4) - 250 TL

FIFA 22 (PS5) - 336 TL

Call of Duty: Vanguard (PS5, PS4) - 419,30 TL

NBA 2K22 (PS5) - 269,55 TL

Battlefield 2042 (PS5, PS4) - 420 TL

Far Cry 6 Standart Edition (PS5, PS4) - 341,40 TL

Marvel's Guardians of the Galaxy (PS5, PS4) - 324,35 TL

Kena: Bridge of Spirits (PS5, PS4) - 284,25 TL

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar - 464,25 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4) - 133,98 TL

IT Takes Two (PS5, PS4) - 139,50 TL

Ghost of Tsushima (PS5, PS4) - 524,25 TL

Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS5, PS4) - 307,53 TL

F1 2021 (PS5, PS4) - 200 TL

Red Dead Redemption 2 (PS4) - 369,85 TL

Assassin's Creed Valhalla (PS5, PS4) - 235 TL

Cyberpunk 2077 (PS4) - 239,50 TL

Diablo II: Resurrected (PS5, PS4) - 209,25 TL

Deathloop Deluxe Edition (PS5, PS4) - 319,50 TL

Life is Stranger: True Colors (PS5, PS4) - 278,85 TL

Insurgency: Sandstorm (PS4) - 261,75 TL

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation oyuncuları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda başarılı video oyunu indirime girdi. İndirimler 8 Ocak tarihinde sona erecek.

Yüzde 40 oranında indirime giren Back 4 Blood: Standart Edition'ın fiyatı 599 TL'den 359,40 TL'ye düştü. Turtle Rock Studios tarafından geliştilen video oyunu, Left 4 Dead serisinin başarılı bir alternatifidir.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, yüzde 80 oranında indirime girerek 219 TL'den 43,80 TL'ye düştü. CD Project RED tarafından geliştirilen rol yapma oyunu, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip.

