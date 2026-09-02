Acer'dan Bütçe Dostu Android Tablet! 8000 mAh Bataryaya Sahip

Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, A512'yi tanıttı. Böylece tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Mobil cihazda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle ede öne çıkıyor.

Acer A512'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11.97 inç

11.97 inç Ekran Teknolojisi: In-Cell

In-Cell Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2000 piksel

1200 x 2000 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: MediaTek MT6769

MediaTek MT6769 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Boyutlar: 278 x 173,7 x 7,9 mm

278 x 173,7 x 7,9 mm Ağırlık: 557 gram

Acer A512'nin Ekran Özellikleri Neler?

11,97 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, In-Cell ekran teknolojisini destekliyor. In-Cell teknolojisinde dokunmatik sensörler doğrudan LCD panelin içine yerleştiriliyor. Bu sayede tablet daha ince ve hafif oluyor. Ayrıca görüntüler çok daha net, parlak ve canlı görünüyor. Dokunmatik tepkiler ise oldukça hızlı ve hassas oluyor.

Tablet 1200 x 2000 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Hz şeklinde Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 60Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 60 kez güncelliyor. Örneğin 90Hz yenileme hızına sahip bir cihaz, 60Hz yenileme hızına sahip cihaza kıyasla daha akıcı ekran bir ekran deneyimi sunuyor.

Acer A512'nin İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü MediaTek MT6769 işlemcisinden alıyor. Bu giriş seviyesi işlemci, Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.7 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Nm şeklinde kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. MT6769 işlemcisi, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

Acer A512'nin Kamera Özellikleri Neler?

Acer A512'nin arka yüzeyinde video kaydetmek ve fotoğraf çekmek için 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. 278 x 173,7 x 7,9 mm boyutlarında ve 557 gram ağırlığında olan tabletin ön yüzeyinde ise görüntülü görüşmek ve selfie çekmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Acer A512'nin Bataryası Kaç mAh?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Adnroid tablette 8.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer 511'de 6.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Acer A512 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer A512'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Acer A512'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Acer A512'nin Fiyatı Ne Kadar?

Acer A512 içni 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 184 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. Acer A512'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Acer A512'nin batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmıyor. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağalyacak. Bu arada cihazın Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.