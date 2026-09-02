Apple'ın En Güçlü Cihazları: iPhone 17 Serisi Listeye Giremedi

AnTuTu yeni bir raor paylaştı. Bununla birlikte en güçlü Apple cihazları belli oldu. Apple'ın en ince telefonu iPhone Air ve geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 17 serisi listeye giremedi. Listenin tamamını çok güçlü işlemcilere sahip iPad modelleri oluşturdu. İlk sırada ise M5 işlemcisine sahip bir iPad modeli yer aldı.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Güçlü Ürünleri Hangileri?

iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 568 bin 145 puan iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 534 bin 75 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 3 milyon 90 bin 994 puan iPad Air 2026 (13 inç): 2 milyon 58 bin 500 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 3 milyon 44 bin 363 puan iPad Air 2026 (11 inç): 3 milyon 33 bin 306 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 644 bin 589 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 608 bin 280 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 382 bin 473 puan iPad Pro 4 (11 inç): 2 milyon 371 bin 775 puan

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında iPad Pro 2025 (31 inç) yer aldı. Bu tablet 3 milyon 568 bin 145 puana ulaşmayı başardı. İkinci sırada 3 milyon 534 bin 75 puan ile iPad Pro 2025 (13 inç), üçüncü sırada ise 3 milyon 90 bin 994 puan ile iPad Pro 2024 11 inç konumlandı. Bu modelleri iPad Pro 2024 13 inç ve iPad Pro 2024 (13 inç) takip etti.

Listenin altıncı sırasında 3 milyon 33 bin 306 puan ile iPad Air 2026 (11 inç), yedinci sırada ise 2 milyon 644 bin 589 puan ile iPad Air 2025 (13 inç) konumlandı. iPad Air 2025 (11 inç), AnTuTu testinde 2 milyon 608 bin 280 puan alarak sekizinci sırada yer aldı. Dokuzuncu sırada 2 milyon 382 bin 473 puan ilei Pad Pro 6 (12,9 inç), son sırada ise 2 milyon 371 bin 775 puan ile iPad Pro 4 (11 inç) bulunuyor.

iPad Pro 2025'in İşlemcisi Nasıl?

AnTuTu testinde 3 milyon 568 bin 145 puana ulaşan iPad Pro 2025'in 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. İki sürümde de M5 işlemcisi emvcut. Bu işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor. Bunun yanı sıra video düzenlemek gibi ağır işler de rahatlıkla yapılabiliyor. Bu arada AnTuTu testinde iPad Pro 2025'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

iPad Air 2026'da Hangi İşlemci Bulunuyor?

iPad Air 2026, 11 inç ve 13 inç seçeneklerine sahip. İki sürüm de M4 işlemcisine sahip. Bu işlemci sayesinde oyun oynamanın yanı sıra video düzenlemek gibi ağır işler de rahatça yapılabiliyor. Bu arada testte iPad Air 2026'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Performans testinde 2 milyon 58 bin 500 puana ulaştı.

iPad Pro 2024'in İşlemcisi Nedir?

AnTuTu'da 3 milyon 90 bin 994 puana ulaşan iPad Pro 2024'te 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürüm mevcut. İki sürümde de M4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor. Bu arada AnTuTu testinde iPad Pro 2024'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

iPad Pro 6'nın İşlemcisi Nedir?

iPad Pro 6 gücünü M2 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor ve video düzenleme gibi ağır işler rahatlıkla yapılabiliyor. Bu arada AnTuTu testinde iPad Pro 6'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Tablet performans testinde 2 milyon 382 bin 473 puana ulaştı.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı listede iPad Pro 2025 dikkatimi çekti. M5 işlemcisine sahip tabletin 13 inç sürümü 3 milyon 568 bin 145 puana ulaştı. 2022 yılında piyasaya sürülen M2 işlemcili iPad Pro 4 bile 2 milyon 371 bin 775 puan almayı başardı.Bu puanlar, M5 işlemcisinin performansı ne kadar ileriye taşıdığını gösteriyor. Bu arada M2 işlemcisinin de güçlü olduğunu belirteyim. Bu işlemci de mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor ve hatta video düzenleme gibi ağır işleri rahatlıkla yapabiliyor.