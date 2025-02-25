PlayStation Store'da %90'a Varan İndirim! Oyunlar Çok Ucuzladı

Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. "Uzatılmış Oyun" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Assassin's Creed Origins, Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition ve daha pek çok yapım yer alıyor.

PlayStation mağazasında başlatılan kampanya 6 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Yüzde 85 oranında indirime giren Assassin's Creed Origins 3 bin 149 TL'den 472,35 TL'ye düştü. 875 TL'ye satılan A Knight's Quest yüzde 90 oranında indirim ile beraber 87,50 TL'ye düştü.

Yüzde 60 oranında indirime giren UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 1.249 TL'den 499,60 TL'ye düştü. Yüzde 40 oranında indirime giren Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition 309 TL'den 185,40 TL'ye düştü.

Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition yüzde 85 oranında indirime girerek 1.949 TL'den 292,35 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Bomber Crew ise 699 TL'den 104,85 TL'ye düştü. Detroit: Become Human Deluxe Edition yüzde 50 indirim ile 1.399 TL'den 699,50 TL'ye düştü.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Assassin's Creed Origins 3.149 TL 472,35 TL %85 Assassin's Creed Odyssey 599 TL 119,80 TL %80 Assassin's Creed Valhalla 470 TL 117,50 TL %75 Metro Exodus Gold Edition 1.399 TL 349,75 TL %75 Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition 2.099 TL 314,85 TL %85 Saints Row IV: Re-Elected 699 TL 104,85 TL %85 The Talos Principle 1.049 TL 157,35 TL %85 DOOM + DOOM II 349 TL 139,60 TL %60 Dishonored: Death of the Outsider - Deluxe Paket 2.499 TL 499,80 TL %80 A Knight's Quest 875 TL 87,50 TL %90 10 Second Ninja X 349 TL 34,90 TL %90 Action Henk 525 TL 52,50 TL %90 Beholder Complete Edition 525 TL 78,75 TL %85 Detroit: Become Human Deluxe Edition 1.399 TL 699,50 TL %50 Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition 1.949 TL 292,35 TL %85 Marvel’s Spider-Man: GOTY 399 TL 185,40 TL %40 UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 1.249 TL 499,60 TL %60 Maneater 1.399 TL 349,75 TL %75 Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants 1.049 TL 472,05 TL %55 Tropico 6 - El Prez Edition 1.599 TL 639,60 TL %60

PlayStation Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.