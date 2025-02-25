PlayStation Store'da %90'a Varan İndirim! Oyunlar Çok Ucuzladı
PlayStation Store'da başlatılan kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren PlayStation oyunları listesi!
Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. "Uzatılmış Oyun" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Assassin's Creed Origins, Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition ve daha pek çok yapım yer alıyor.
PlayStation mağazasında başlatılan kampanya 6 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Yüzde 85 oranında indirime giren Assassin's Creed Origins 3 bin 149 TL'den 472,35 TL'ye düştü. 875 TL'ye satılan A Knight's Quest yüzde 90 oranında indirim ile beraber 87,50 TL'ye düştü.
Yüzde 60 oranında indirime giren UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 1.249 TL'den 499,60 TL'ye düştü. Yüzde 40 oranında indirime giren Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition 309 TL'den 185,40 TL'ye düştü.
Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition yüzde 85 oranında indirime girerek 1.949 TL'den 292,35 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Bomber Crew ise 699 TL'den 104,85 TL'ye düştü. Detroit: Become Human Deluxe Edition yüzde 50 indirim ile 1.399 TL'den 699,50 TL'ye düştü.
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Assassin's Creed Origins
|3.149 TL
|472,35 TL
|%85
|Assassin's Creed Odyssey
|599 TL
|119,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Valhalla
|470 TL
|117,50 TL
|%75
|Metro Exodus Gold Edition
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition
|2.099 TL
|314,85 TL
|%85
|Saints Row IV: Re-Elected
|699 TL
|104,85 TL
|%85
|The Talos Principle
|1.049 TL
|157,35 TL
|%85
|DOOM + DOOM II
|349 TL
|139,60 TL
|%60
|Dishonored: Death of the Outsider - Deluxe Paket
|2.499 TL
|499,80 TL
|%80
|A Knight's Quest
|875 TL
|87,50 TL
|%90
|10 Second Ninja X
|349 TL
|34,90 TL
|%90
|Action Henk
|525 TL
|52,50 TL
|%90
|Beholder Complete Edition
|525 TL
|78,75 TL
|%85
|Detroit: Become Human Deluxe Edition
|1.399 TL
|699,50 TL
|%50
|Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition
|1.949 TL
|292,35 TL
|%85
|Marvel’s Spider-Man: GOTY
|399 TL
|185,40 TL
|%40
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|Maneater
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants
|1.049 TL
|
472,05 TL
|%55
|Tropico 6 - El Prez Edition
|1.599 TL
|639,60 TL
|%60
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