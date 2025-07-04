4145 TL'lik Dev İndirim: Üç Star Wars Oyununu Çok Ucuza Alma Fırsatı

Star Wars oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan üç Star Wars oyununu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Üç Star Wars Oyununun Fiyatı Düştü

Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında "EA Star Wars Üçlü Toplu Paket" de bulunuyor. Bu pakette Star Wars: Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition ve Star Wars Battlefront II yer alıyor.

Yüzde 84 oranında indirime giren EA Star Wars Üçlü Toplu Paket'in fiyatı 123,47 dolardan (4 bin 919 TL) 19,45 dolara (774 TL) düştü. Kampanya 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

En iyi uzay oyunları arasında yer alan Star Wars: Squadrons, Motive tarafından geliştirildi. Uzay gemileri arasında gerçekleşen savaşlara tanık olduğumuz yapımda başarılı bir hikâye mevcut. Oyunda X-wing ve TIE fighter gibi starfighter’lar bulunuyor.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Jedi: Fallen Order, aksiyon macera türünde bir oyundur. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda Cal Kestis ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyun 81 Metacritic puanına sahip.

DICE tarafından Frostbite 3 motoruyla geliştirilen Star Wars Battlefront II, 2017 yılında satışa sunuldu. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar bulunuyor. Dört farklı sınıfın yer aldığı oyunda Darth Vader dahil olmak üzere pek çok karakter ve silahlar mevcut.

Star Wars: Squadrons Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Ryzen 3 1300X / i5 6600k

Ryzen 3 1300X / i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Radeon HD 7850 / GeForce GTX 660

Radeon HD 7850 / GeForce GTX 660 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Star Wars Jedi: Fallen Order Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci: AMD FX-6100 / Intel i3-3220

AMD FX-6100 / Intel i3-3220 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650

AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Star Wars Battlefront II Minimum Sistem Gereksinimleri