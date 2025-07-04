4145 TL'lik Dev İndirim: Üç Star Wars Oyununu Çok Ucuza Alma Fırsatı
Üç Star Wars oyununun yer aldığı paket yüzde 84 oranında indirime girdi. Kampanya kapsamında Star Wars oyunlarını çok ucuza satın alabilirsiniz.
Star Wars oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan üç Star Wars oyununu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Üç Star Wars Oyununun Fiyatı Düştü
Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında "EA Star Wars Üçlü Toplu Paket" de bulunuyor. Bu pakette Star Wars: Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition ve Star Wars Battlefront II yer alıyor.
Yüzde 84 oranında indirime giren EA Star Wars Üçlü Toplu Paket'in fiyatı 123,47 dolardan (4 bin 919 TL) 19,45 dolara (774 TL) düştü. Kampanya 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
En iyi uzay oyunları arasında yer alan Star Wars: Squadrons, Motive tarafından geliştirildi. Uzay gemileri arasında gerçekleşen savaşlara tanık olduğumuz yapımda başarılı bir hikâye mevcut. Oyunda X-wing ve TIE fighter gibi starfighter’lar bulunuyor.
Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Jedi: Fallen Order, aksiyon macera türünde bir oyundur. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda Cal Kestis ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyun 81 Metacritic puanına sahip.
DICE tarafından Frostbite 3 motoruyla geliştirilen Star Wars Battlefront II, 2017 yılında satışa sunuldu. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar bulunuyor. Dört farklı sınıfın yer aldığı oyunda Darth Vader dahil olmak üzere pek çok karakter ve silahlar mevcut.
Star Wars: Squadrons Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Ryzen 3 1300X / i5 6600k
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Radeon HD 7850 / GeForce GTX 660
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Star Wars Jedi: Fallen Order Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
- İşlemci: AMD FX-6100 / Intel i3-3220
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Star Wars Battlefront II Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: AMD AMD FX 6350 / Intel Intel Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2 GB / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan