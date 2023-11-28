PlayStation Store'da Yıl Sonu Fırsatları Başladı: %80'e Varan İndirimler!
PlayStation Store'da yıl sonu fırsatları başladı. İşte birbirinden popüler oyunlarda başlayan indirimler!
Sonbahar indirimlerinin sona ermesiyle birlikte yılın son günlerini yaşadığımız şu günlerde Sony, PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.
PlayStation'ın yeni yıl sonu indirimleri %80'e varan indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.
Son dönemde PlayStation Store'da pek çok zamma şahit olsak da yaz ve sonbahar indirimlerinde pek çok oyun uygun fiyata alınabilmişti. Şimdi ise yıl sonu fırsatlarıyla yılın büyük olasılıkla son indirim döneminde oyunlar indirimli fiyatlarla karşımızda.
PlayStation Store Yıl Sonu Fırsatları
- EA SPORTS FC 24 Ultimate Sürüm - %50 indirimle 1.000,00 TL
- SONIC SUPERSTARS - %30 indirimle 1.049,30 TL
- Monster Hunter Rise PS4 & PS5 - %50 indirimle 359,50 TL
- Far Cry 6 Deluxe Edition - %75 indirimle 194,75 TL
- Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm - %40 indirimle 659,40 TL
- Remnant II Deluxe Edition - %35 indirimle 714,35 TL
- Alan Wake Remastered - %50 indirimle 224,50 TL
- A Plague Tale Bundle - %40 indirimle 1.019,40 TL
- Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition - %40 indirimle 719,40 TL
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - %70 indirimle 204,10 TL
PS5 Slim Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
2013 yılında PlayStation 4’ün ardından daha gelişmiş ve zarif bir formatta piyasaya sürülen PlayStation 4 Slim gibi şimdilerde de PlayStation 5 Slim’in çıkması bekleniyor.
PlayStation Store yıl sonu fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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