PlayStation Store'da Yıl Sonu Fırsatları Başladı: %80'e Varan İndirimler!

Sonbahar indirimlerinin sona ermesiyle birlikte yılın son günlerini yaşadığımız şu günlerde Sony, PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.

PlayStation'ın yeni yıl sonu indirimleri %80'e varan indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.

Son dönemde PlayStation Store'da pek çok zamma şahit olsak da yaz ve sonbahar indirimlerinde pek çok oyun uygun fiyata alınabilmişti. Şimdi ise yıl sonu fırsatlarıyla yılın büyük olasılıkla son indirim döneminde oyunlar indirimli fiyatlarla karşımızda.

PlayStation Store Yıl Sonu Fırsatları

EA SPORTS FC 24 Ultimate Sürüm - %50 indirimle 1.000,00 TL

SONIC SUPERSTARS - %30 indirimle 1.049,30 TL

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 - %50 indirimle 359,50 TL

Far Cry 6 Deluxe Edition - %75 indirimle 194,75 TL

Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm - %40 indirimle 659,40 TL

Remnant II Deluxe Edition - %35 indirimle 714,35 TL

Alan Wake Remastered - %50 indirimle 224,50 TL

A Plague Tale Bundle - %40 indirimle 1.019,40 TL

Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition - %40 indirimle 719,40 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - %70 indirimle 204,10 TL

PlayStation Store yıl sonu fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.