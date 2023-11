PlayStation Store'daki Oyunlara Yıldız Derecelendirme Sistemi Geldi!

Sony, PlayStation Store'da yeni yıldız derecelendirme sistemini kullanıma sundu. Bu sayede oyuncular herhangi bir oyunu satın almadan önce diğer oyuncuların değerlendirmelerine göz atabilecekler.

Aşağıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi Robocop: Rogue City şu anda PlayStation Store'da 4,53 yıldız derecelendirmesine sahip. The Lord of the Rings: Gollum ise yalnızca 2,59 puana sahip.

Bu yeni derecelendirme sistemi bu yıl piyasaya sürülen oyunlarla sınırlı değil. Geçmişe yönelik oyunlar hakkında da değerlendirmede bulunmak mümkün.

Artık Oyunlara 5 Yıldız Üzerinden Puan Verilebilecek

Star Ratings are available today on the PS Store – what’s the first game you’re giving 5 stars? pic.twitter.com/0osnaMcE74 — Ask PlayStation (@AskPlayStation) November 15, 2023

Yıldızlar PlayStation kullanıcıları tarafından oluşturuluyor ve kullanıcılar bir oyuna ancak o oyuna sahiplerse puan verebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar isterlerse derecelendirmelerini sonradan değiştirebiliyorlar.

Kullanıcılar şimdiye dek global çapta verilen puanları bizzat araştırmaları gerekiyordu ve bu bir oyun almaya karar verdiğinizde oldukça uğraştırıcı olabiliyordu. Yeni derecelendirme sistemi sayesinde mağazadan çıkmadan oyunların değerlendirmelerine ulaştırmak mümkün.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.