Xiaomi 16 GB RAM'li Telefon Tanıttı! 8550 mAh Bataryası Var

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi K90 Ultra tanıtıldı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. RAM taaratarafında ise 12 GB ve 16 GB seçenekleri mevcut.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 8.550 mAh

8.550 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

Redmi K90 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda rahatça kullanılabiliyor. AMOLED ise çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Bu arada Redmi K80 Ultra'da ise 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Redmi K90 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. İşlemcide 4.47 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS, CarX Street'i 60 FPS, Wuthering Waves'i ise ortalama 100 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, OPPO Find N5 ve POCO F7 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Redmi K80 Ultra'da ise Dimensity 9400+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci de söz konusu oyunları çalıştırabiliyor.

Redmi K90 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Redmi K90 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Redmi K80 Ultra'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Redmi K90 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu 8.550 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalamayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Redmi K80 Ultra'da 7.410 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi K90 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat Redmi K80 Ultra satılmıyor. Buna göre Redmi K90 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Redmi K90 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.999 yuan (20.612 TL)

2.999 yuan (20.612 TL) 12 GB RAM ve 512GB depolama: 3.499 yuan (24 bin TL)

3.499 yuan (24 bin TL) 16 GB RAM ve 512GB depolama: 3.699 yuan (25.423 TL)

Redmi K90 Ultra'nın 2 bin 999 yuan olan başlangıç ücreti, 20 bin 612 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Redmi K90 Ultra'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Ultra'nın batarya kapasitesinden yenileme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sağlayacağını belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilebilecek. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank'e gerek kalmayacak.