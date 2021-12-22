PlayStation Türkiye Açıkladı: PS5 Fiyatı Ne Kadar?

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız haberimizde Xbox Series X ve PlayStation 5 dahil olmak üzere pek çok oyun konsolunun fiyatlarında ciddi bir ivmelenme olduğunu söylemiştik. Güncel durum hakkında açıklamalarda bulunan PlayStation Türkiye, merak edilen soruya ışık tuttu: PS5 fiyatı ne kadar?

PS5 Fiyatı Ne Kadar? PlayStation 5 Fiyatı Zamlandı mı?

PlayStation Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamada "PlayStation 5 oyun konsollarının tavsiye edilen perakende satış fiyatlarında 2021'in ilk çeyreğinde vergi indirimine bağlı yapılan güncelleme sonrasında herhangi bir değişiklik olmadığını bilginize sunarız. PlayStation 5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli 7 bin 499 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile satılmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Başka bir deyişle PlayStation 5 hala 7.499 TL fiyat etiketine sahipken, PlayStation 5 Digital Edition ise 5.999 TL bandında konumlanıyor. Tabii ki iş bu fiyatlardan satılan stoklara denk gelmek olduğunda, ne yazık ki işler gerçekten de şans seviyesinde kalıyor.

Son dönemlerde MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Hepsiburada ve İnce Hesap gibi perakendeciler bu fiyatın üzerinde fiyatlarla satış yapıyorlar. Öyle ki bazı perakendeciler normal fiyattan satış yapsa da, tüketicilerin ekstra bir kol ve / veya birkaç oyun almasını zorunlu tutuyor.

Tabii ki bu açıklamayı doğru anlamakta fayda var: PlayStation Türkiye şu anda fiyatların korunduğunu söylese de, bu yakın dönemde bir zam yapılıp yapılmayacağı hakkında herhangi bir fikir vermiyor. Nitekim döviz kurunun geçen seneden bu yana ikiye katlandığını göz önüne alırsak, bu kaçınılmaz olacaktır.

Peki siz yapılan bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation 5 önümüzdeki sene itibarıyla yeni zamlanabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.