PlayStation Türkiye'den Çok Konuşulan Paylaşım!

Sony çatısı altındaki PlayStation’ın resmi Türkiye hesabından yapılan paylaşım, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcıdan beğeni alan gönderi, son birkaç gündür Türkiye'nin birçok şehrinde gerçekleşen protestolar ile ilişkilendirildi. İşte ayrıntılar!

PlayStation Türkiye'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Gönderide Detroit: Become Human oyunundan etkileyici bir sahne yer alıyor. Ana karakterlerden Markus, androidlerin hakları için düzenlenen bir protesto yürüyüşünün başında duruyor. Karşısında ise "Diz çök", "Otur", "Elleri kaldır" ve "Yumruk kaldır" seçenekleri bulunuyor. Oyuncunun yapacağı seçim ise direnişin gidişatını belirliyor. Paylaşımın açıklamasına bakıldığında "Yumruk kaldır" seçeneği vurgulanıyor. Bu da güçlü bir başkaldırı ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak öne çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması da dahil olmak üzere yaşanan siyasi gelişmelerin ardından başlayan protestolar nedeniyle bu paylaşım kısa sürede gündeme oturdu. Gönderi, protestolarla bağlantılı olduğu yönünde yorumlar alırken, sosyal medyada ilgi gördü.

League of Legends (LoL) oyunundaki Sylas adlı şampiyonun bazı replikleri de sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başlandı. Özellikle isyan ve özgürlük temalı sözleri, protestolarla bağlantılı olarak kullanıcılar tarafından yeniden gündeme getirildi.

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