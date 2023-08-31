PlayStation Yayıncı İndirimi Başladı: Yüzde 75'e Varan İndirim!

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyun platformları arasında yer alan PlayStation'da yayıncı indirimi başladı. Son zamanlarda yapılan zamların ardından bu tür indirim haberleri oyuncuları bir hayli mutlu ediyor.

Steam'in yayınladığı 2023 yayıncı indirimindeki listede birçok oyun bulunuyor. Bir hafta sürecek yayıncı indirimi bugün itibarıyla başladı.

Hangi Oyunlar Var?

31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yayıncı indiriminde ödüllü oyunlar da dahil olmak üzere birçok oyun var. Oyunların indirimli fiyatıyla en geç 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00'ye kadar alınması gerekiyor.

İşte indirime giren oyunlar:

The Last of Us Part I: 1.099,0 TL - 879 TL (-20%)

Marvel’s Spider-Man Remastered: 1.099,00 TL - 736 TL (-33%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 899,00 TL - 602,33 TL (-33%)

God of War: 899,00 TL - 539,40 TL (-40%)

Horizon Forbidden West: 899,00 TL - 296,67 TL (-67%)

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu: 899,00 TL - 539,40 TL (-40%)

Days Gone: 899,00 TL - 296, 67 TL (-67%)

Sackboy: A Big Adventure: 1.099,00 TL - 549 TL (-50%)

Returnal: 1.099,00 TL - 879,20 TL (-20%)

Predator: Hunting Grounds: 549,00 TL - 137,25 TL (-75%)

HELLDIVERS Dive Harder Edition: 59,99 TL - 14,99 TL (-75%)

Bu indirimlere ek olarak birçok DLC paketinde de indirim olduğu görülüyor. Bir hafta sürecek indirimden yararlanmak isteyen tüm oyuncular elini çabuk tutarak tüm bu oyunları indirimli fiyatıyla satın alabilir.

Peki siz %75 oranındaki yayıncı indirimini faydalı buldunuz mu? Düşüncelerinizi bizimle ağaşıdan paylaşabilirsiniz.