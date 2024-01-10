PlayStation Ekosistemi Büyümeye Devam Ediyor: Yeni Aktif Kullanıcı Rekoru Kırıldı!

PlayStation Network yıllar içinde etkileyici bir büyüme gösterdi, öyle ki PlayStation ekosistemi belki de yıllar önce akıl almayacak rakamlara ulaştı ve hizmet geçtiğimiz ay aktif kullanıcı sayısı açısından şimdiye kadarki en iyi ayını yaşadı.

Sony, geçtiğimiz gün düzenlediği CES 2024 basın toplantısında PlayStation Network'ün Aralık 2023'te 123 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve bunun şimdiye kadar kayda geçen en yüksek aylık aktif kullanıcı sayısı olduğunu açıkladı.

Bir önceki zirveye tam bir yıl önce, 2022 yılının yine Aralık ayında 112 milyon aylık aktif kullanıcı ile ulaşılmıştı. Yine Sony tarafından aktarılan son veri ise en son 30 Haziran 2023'te gelmişti ve yazın ilk ayında PSN'in aylık 108 milyon aktif kullanıcısı vardı.

2024'te Ekosistem Önemli Bir Sıçrama Yaşayabilir

PSN elbette tüm PlayStation platformlarındaki çevrim içi ve sosyal deneyimin merkezinde yer alıyor ancak önceki raporlar Sony'nin oyunlarının PC portlarına da hizmetle entegrasyon getirmeyi düşündüğünü öne sürüyordu.

Eğer Sony planlarını hayata geçirir ve ekosisteme PC üzerinden de dâhil olmayı entegre edersehizmet kaçınılmaz olarak aktif kullanıcı tabanında yeni bir artış yaşayacak.

Özellikle bu yıl PC'ye geleceği duyurulan yeni PlayStation özel oyunlarını ve Insomniac Games'in geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sızıntıda ortaya çıkan raporları hesaba katarsak, Sony bu planını uygulamaya hazırlanıyor ve bu ekosistem ilerleyen süreçte giderek büyüyecek.

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