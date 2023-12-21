PlayStation Yılın Oyunu Ödülleri Açıklandı! (2023)

PS Blog her yıl olduğu gibi bu yıl da PlayStation tarafındaki yılın oyunu ödüllerinin kazananlarını açıkladı.

Resmî blog üzerinden gerçekleştirilen oylama sürecinde oyların tamamı oyuncular tarafından verildi ve ödüller 18 farklı kategoride dağıtıldı.

Yılın oyunu ödülünü kazanmayı başaran Marvel's Spider-Man 2 aynı zamanda En İyi Hikâye, En İyi Müzik ve DualSense'in En İyi Kullanımı gibi 8 farklı kategoride ödül almayı başardı.

PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2023

PS5 Yılın Oyunu - Marvel's Spider-Man 2

- Marvel's Spider-Man 2 PS4 Yılın Oyunu - Hogwarts Legacy

- Hogwarts Legacy En İyi Yeni Karakter - Venom (Marvel's Spider-Man 2)

- Venom (Marvel's Spider-Man 2) En İyi Hikâye - Marvel's Spider-Man 2

- Marvel's Spider-Man 2 PlayStation Grafik Vitrini - Marvel's Spider-Man 2

- Marvel's Spider-Man 2 En İyi Sanat Yönetimi - Alan Wake 2

- Alan Wake 2 En İyi Ses Tasarımı - Marvel's Spider-Man 2

- Marvel's Spider-Man 2 En İyi Müzik - Marvel's Spider-Man 2

- Marvel's Spider-Man 2 En İyi Erişilebilirlik Özellikleri - Marvel's Spider-Man 2

- Marvel's Spider-Man 2 DualSense'in En İyi Kullanımı - Marvel's Spider-Man 2

- Marvel's Spider-Man 2 En İyi Çok Oyunculu Deneyim - Baldur's Gate 3

- Baldur's Gate 3 En İyi Devam Eden Oyun - Fortnite

- Fortnite En İyi Genişleme Paketi - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty En İyi Spor Oyunu - EA Sports FC 24

- EA Sports FC 24 Yılın En İyi Bağımsız Oyunu - Sea of Stars

- Sea of Stars PSVR2 Yılın Oyunu - Resident Evil Village VR Modu

- Resident Evil Village VR Modu Yılın Stüdyosu - Insomniac Games

- Insomniac Games 2024 ve Sonrasının En Çok Beklenen Oyunu - Grand Theft Auto VI

Peki siz ödüller ve kazananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yıl PlayStation tarafındaki en iyi olduğunu düşündüğünüz oyun hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.