9,3 IMDb Puanlı Pluribus Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman?
Pluribus dizisinin yeni bölümü ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte popüler dizinin yeni bölüm tarihleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- Pluribus'ın ilk iki bölümü 7 Kasım 2025 tarihinde yayınlandı.
- Dizinin üçüncü bölümü 14 Kasım 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
- Apple TV'nin yeni dizisi, dünyanın en mutsuz insanı olan Carol'ın maceralarını konu alıyor.
Pluribus yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Apple TV'nin kısa sürede çok popüler hâle gelen dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisine dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.
Pluribus'ın Yeni Bölümü Ne Zaman Çıkacak?
En iyi Apple TV dizileri arasında yerini alan Pluribus'ın ilk iki bölümü 7 Kasım 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Üçüncü bölüm 14 Kasım 2025, dördüncü bölüm ise 21 Kasım 2025 tarihinde yayinlaancak. Bilim kurgu ve dram türlerindeki Pluribus'ın yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Pluribus 3. bölüm tarihi: 14 Kasım 2025
- Pluribus 4. bölüm tarihi: 21 Kasım 2025
- Pluribus 5. bölüm tarihi: 28 Kasım 2025
- Pluribus 6. bölüm tarihi: 5 Aralık 2025
- Pluribus 7. bölüm tarihi: 12 Aralık 2025
- Pluribus 8. bölüm tarihi: 19 Aralık 2025
- Pluribus 9. bölüm tarihi: 26 Aralık 2025
Pluribus Fragmanı
Pluribus Konusu
Pluribus, herkesin neşe saçtığı bir dünyada geçiyor ancak bu mutluluğun arkasındaki sebep çok güzel bir hayatları olması değil. Onların üzerinde psikolojik bir etkisi olan virüs yatıyor. Tüm dünyada etkili hâle gelen bu virüsten ise sadece bir kişi etkilenmiyor. Dünyanın en mutsuz insanı olan Carol, virüsün insanların üzerindeki tesirini kırmaya çalışıyor.
Pluribus Oyuncuları
- Rhea Seehorn
- Monae Lott
- Monique Lott
- Miriam Shor
- Karolina Wydra
- McKenzie Scott
- Carlos-Manuel Vesga
Pluribus oyuncu kadrosunda Rhea Seehorn ve Monae Lott dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Rhea Seehorn "Carol" karakterini, Karolina Wydra "Zosia" karakterini, Carlos-Manuel Vesga "Manousos" karakterini, Miriam Shor "Helen" karakterini, Monique Lott "Monique" karakterini, Monae Lott ise "Monae" karakterini canlandırıyor.