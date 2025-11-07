9,3 IMDb Puanlı Pluribus Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman?

Pluribus yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Apple TV'nin kısa sürede çok popüler hâle gelen dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisine dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Pluribus'ın Yeni Bölümü Ne Zaman Çıkacak?

En iyi Apple TV dizileri arasında yerini alan Pluribus'ın ilk iki bölümü 7 Kasım 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Üçüncü bölüm 14 Kasım 2025, dördüncü bölüm ise 21 Kasım 2025 tarihinde yayinlaancak. Bilim kurgu ve dram türlerindeki Pluribus'ın yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Pluribus 3. bölüm tarihi: 14 Kasım 2025

Pluribus 4. bölüm tarihi: 21 Kasım 2025

Pluribus 5. bölüm tarihi: 28 Kasım 2025

Pluribus 6. bölüm tarihi: 5 Aralık 2025

Pluribus 7. bölüm tarihi: 12 Aralık 2025

Pluribus 8. bölüm tarihi: 19 Aralık 2025

Pluribus 9. bölüm tarihi: 26 Aralık 2025

Pluribus Fragmanı

Pluribus Konusu

Pluribus, herkesin neşe saçtığı bir dünyada geçiyor ancak bu mutluluğun arkasındaki sebep çok güzel bir hayatları olması değil. Onların üzerinde psikolojik bir etkisi olan virüs yatıyor. Tüm dünyada etkili hâle gelen bu virüsten ise sadece bir kişi etkilenmiyor. Dünyanın en mutsuz insanı olan Carol, virüsün insanların üzerindeki tesirini kırmaya çalışıyor.

Pluribus Oyuncuları

Rhea Seehorn

Monae Lott

Monique Lott

Miriam Shor

Karolina Wydra

McKenzie Scott

Carlos-Manuel Vesga

Pluribus oyuncu kadrosunda Rhea Seehorn ve Monae Lott dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Rhea Seehorn "Carol" karakterini, Karolina Wydra "Zosia" karakterini, Carlos-Manuel Vesga "Manousos" karakterini, Miriam Shor "Helen" karakterini, Monique Lott "Monique" karakterini, Monae Lott ise "Monae" karakterini canlandırıyor.