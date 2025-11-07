Stranger Things'in Animasyon Dizisi Geliyor! İlk Video Paylaşıldı

Stranger Things final yapmaya hazırlanırken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Stranger Things: Sene 1985 (Stranger Things: Tales from '85) isimli animasyon dizisi duyuruldu. Bununla birlikte animasyon dizisinin ilk videosu izleyiciler ile buluştu. Peki, Stranger Things'in animasyonu neler sunacak?

Stranger Things Animasyonunun Türkçe Videosu Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Stranger Things: Sene 1985'in ilk videosu yayınlandı. 1 dakika 14 saniye uzunluğundaki videoda "80'ler çizgi filmlerini anımsatan bir şey yapalım dedik. animasyon sınır tanımayan bir şey. Eric ve ekibi akıllarına gelen her şeyi yapabilirlerdi. Öyle de oldu" ifadelerine yer verildi.

Dizinin sorumlusu ve baş yapımcısı olan Eric Robles, "Hawkins'in büyüsünü yeni bir şekilde yansıtabildik. Bizim hikâyemiz 2. sezon ve 3. sezon arasında yaşanıyor ama kıısa sürede işin içyüzünü öğreniyoruz. El fenerinizi, sırt çantanızı alın. Müthiş olacak" şeklinde konuştu. Videoda ayrıca animasyonda yer alan bazı sahneler de bulunuyor.

Stranger Things: Sene 1985 Seslendirme Kadrosu

Jolie Hoang-Rappaport (Max)

(Max) Benjamin Plessala (Will)

(Will) Elisha Williams (Lucas)

(Lucas) Luca Diaz (Mike)

(Mike) Brett Gipson (Hopper)

(Hopper) Braxton Quinney (Dustin)

(Dustin) Brooklyn Davey Norstedt (Eleven)

Stranger Things: Sene 1985 Konusu

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan Stranger Things: Sene 1985, 1985 yılında Hawkins kasabasında geçecek. Animasyon dizisinde Eleven ve arkadaşları (Mike, Dustin, Lucas, Will ve Max) kasabalarını tehdit eden yeni canavarlarla ve paranormal bir gizemle karşı karşıya kalayacak.

Stranger Things: Sene 1985 Yayın Tarihi

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yerini almaya hazırlanan Stranger Things: Sene 1985, 2026 yılında izleyicilerle buluşacak. İlk sezonun tam olarak hangi ayda yayınalancağı henüz belli değil. İlk sezonda sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor.