Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, geçtiğimiz yılın sonlarında vitrine çıkardığı POCO C65'in halefi üzerinde çalışmalarına başladı. Son raporlar, Çinli üreticinin yeni akıllı telefonuyla ilgili detayları ortaya koyuyor.

POCO C75 FCC Veri Tabanında Ortaya Çıktı

POCO C75, 2410FPCC5G model numarasıyla FCC veritabanında göründü. Liste, akıllı telefonun Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantı özelliklerini destekleyeceği dışında herhangi bir detayı ortaya çıkarmazken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor.

Akıllı telefon, selefindeki gibi 4G bağlantısıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Böylelikle uygun fiyatlı bir ürün olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Lansman tarihiyle ilgili şu an için resmi detaylar olmasa da selefinin tanıtım takvimini benimseyeceği yönünde iddialar söz konusu. Bu durumda, bu yılın sonlarına doğru satışa çıkabilir.

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