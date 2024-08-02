Bu Özelliklere Bedava: POCO M6 Plus 5G Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek POCO M6 Plus 5G modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, akıllı telefon tam olarak neler vadediyor? İşte POCO M6 Plus özellikleri ve fiyatı!

POCO M6 Plus 5G Özellikleri ve Fiyatı

POCO M6 Plus 5G'de 6.79 inç, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD bir ekran mevcut. Gorilla Glass teknolojisiyle korunan panelde delikli bir ekran tasarımının tercih edildiğini belirtelim.

Akıllı telefonda hız aşırtmalı bir Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bununla birlikte, 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Cihazda 13 Megapiksel selfie kamerası, 108 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. 33W hızlarında şarj olabilen 5,030 mAh'lik bir pilden beslenen telefonun tüm özellikleri ve fiyatları ise şöyle;

Özellik Detaylar Tasarım Çift tonlu arka panel, IP53 toz ve suya dayanıklılık Ekran 6.79 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Gorilla Glass koruma Arka Kamera 108MP ana sensör (f/1.75, 3x in-sensor zoom), 2MP derinlik sensörü, HDR filtreler, otomatik gece modu Ön Kamera 13MP selfie kamerası İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 Hız Aşırtmalı Sürüm RAM ve Depolama 6GB + 128GB, 8GB + 128GB seçenekleri Batarya 5,030mAh, 33W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi HyperOS tabanlı Android 14 Fiyat 6GB + 128GB: 155 dolar, 8GB + 128GB: 179 dolar Renk Seçenekleri Misty Lavender, Ice Silver, Graphite Black Satış Tarihi 5 Ağustos'tan itibaren Flipkart'ta

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