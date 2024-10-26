Poco C75 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan ve geçtiğimiz haftalarda FCC tarafından onaylanan Poco C75 resmiyet kazandı. Telefonun özellikleri tanıdık gelebilir çünkü Çinli telefon üreticilerinin yeniden markalama stratejisi yine karşımıza çıktı. Poco C75, Ağustos ayında tanıtılan Redmi 14C'nin yeniden adlandırılmış bir versiyonu.

Poco C75 Özellikleri ve Fiyatı

Poco C75'in 6.88 inçlik LCD ekranı 720x1640 piksel çözünürlüğün yanı sıra 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan ekranın ulaşabildiği maksimum parlaklık 600 nit seviyesinde.

MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden güç alan telefonun iki farklı konfigürasyonu bulunuyor. 6 GB RAM'i tercih edenler 128 GB depolamaya sahip olurken, 8 GB RAM'li model 256 GB depolama alanı sunuyor.

Arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera ve dekoratif bir yardımcı kamera bulunurken, özçekimler için 13 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahibiz.

Android 14'ü temel alan HyperOS ile kutudan çıkan telefonun parmak izi okuyucusu güç düğmesine entegre bir şekilde çalışıyor. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan Poco C75'in 5160 mAh kapasiteli bataryası 18W hızında şarj olabiliyor. Ancak kutuda şarj aleti yer almıyor.

171,88 x 77,8 x 8,22 mm boyutlara ve 204 gram ağırlığa sahip olan telefon siyah, altın ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Poco C75 fiyatı 6 GB RAM için 109 dolar, 8 GB RAM için ise 129 dolar olarak belirlendi.