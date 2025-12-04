6.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Belli Oldu
POCO C85 5G'nin tanıtım tarihi netlik kazandı. Peki, POCO'nun yeni bütçe dostu telefonu ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacak? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO C85 5G, 9 Aralık 2025'te tanıtılacak.
- Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak.
- Telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesi sunacak.
POCO, yeni akıllı telefonu kullanıcılara sunmak için hazırlıklarını neredeyse tamamlamış durumda. Öyle ki POCO, C85 5G olarak adlandırılan telefonun tanıtım tarihini açıkladı. Uygun fiyatlı olması ve etkileyici özelliklerle gelmesi dolayısıyla çok geniş kullanıcı kitlesinin ilgisini çekecek cihazın tanıtımı çok yakında gerçekleştirilecek.
POCO C85 5G Ne Zaman Tanıtılacak?
POCO, C85 5G'nin 9 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bu tanıtımla beraber telefonun bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazanarak önemli bir soru işareti daha ortadan kalkacak. Bu arada geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunulan Poco F8 Pro'nun 42 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluştuğunu da hatırlatalım.
POCO C85 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Teknolojisi. IPS LCD
- Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 810 nit
- RAM: 4GB / 8GB
- Depolama: 128GB / 256GB
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 6.000 mAh
- Şarj: 33W
- İşlemci: Dimensity 6300
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak POCO C85 5G, IPS LCD ekranda 720 x 1600 piksel çözünürlük, 810 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın ayrıca IP64 sertifikasına da sahip olması bekleniyor. Bu sertifika, telefonun belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Parmak izi sensörüyle birlikte gelecek POCO'nun bütçe dostu Android telefonunun çift SIM desteğine sahip olacağı da söyleniyor.
Cihaz. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu uzun bir süre kullanmak mümkün olacak. Ayrıca 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek olan POCO C85 5G, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak.
Nubia Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 6 GB RAM ve Dahası
Nubia S2'nin özellikleri belli oldu. Peki, Nubia'nın bütçe dostu Android telefonunda hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Büyük merakla beklenen telefon, gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Türkiye'ye yeni gelen POCO F8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.