Nubia Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 6 GB RAM ve Dahası

Nubia, S2 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı.Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun fiyat etiketi henüz açıklanmadı ancak özellikler göz önünde bulundurulduğunda bütçe dostu olması bekleniyor. Peki, Nubia S2 neler sunuyor?

Nubia S2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: TFT

TFT Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel İşlemci: Unisoc T8100

Unisoc T8100 RAM: 6 GB

6 GB Dahili Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya Kapasitesi: 5.100 mAh

5.100 mAh Bağlantı Özellikleri: NFC, Bluetooth 5, 5G, Wi-Fi 5

NFC, Bluetooth 5, 5G, Wi-Fi 5 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65 + IP68 + IP69

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia S2, TFT ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. 189 gram ağırlığında ve 8,0 mm kalınlığında olan akıllı telefon, askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğini içeren cihazda parmak izi sensörü de mevcut.

Akıllı telefon gücünü Unisoc T8100 işlemcisidnen alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Nubia Fold'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi, Nubia Flip 3'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 7400X işlemcisi tercih edilmişti.

Nubia S2'de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı, microSD desteği sayesinde 1 TB'a kadar artırılabiliyor. 5.100 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

Nubia S2'nin ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bağlantı tarafında ise NFC, Bluetooth 5, 5G ve Wi-Fi 5 desteği yer alıyor. 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan cihazda IP65 + IP68 + IP69 sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.