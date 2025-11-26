POCO F8 Pro Türkiye'de! 120Hz Ekran, 6.210 mAh Batarya ve Dahası
POCO F8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte 6.210 mAh batarya, güçlü işlemci ve çok daha fazlasıyla beraber gelen telefonun özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO F8 Pro için 42 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.
- Cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama sunuyor.
POCO F8 Pro global lansman etkinliğinde tanıtıldı. Türkiye'de de satışa sunulan yeni Android telefon, yüksek batarya kapasitesi, güçlü bir işlemci başta olmak üzere birçok etkileyici özellikle beraber geliyor. Cihazın ayrıca bulunduğu ortamda doğrudan ilgi odağı hâline gelmesini sağlayacak bir tasarımı bulunuyor.
POCO F8 Pro Özellikleri
- Ekran: 6.59 inç, AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1156 x 2510 piksel
- Yenileme Hızı: 120Hz
- Maksimum Parlaklık: 3.500 nit
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 480Hz / 2560Hz (Anlık)
- Dayanıklılık Sertifikası: IP68 (Toz ve Suya Karşı Dayanıklılık)
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- GPU: Adreno
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Depolama Seçenekleri (UFS 4.1): 256 GB ve 512 GB
- Boyutlar: 157.49 mm x 75.25 mm x 8.0 mm
- Ağırlık: 199 gram
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.88) ana kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera, 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya Kapasitesi: 6210 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 100W
- Bağlantı Özellikleri: NFC, Çift SIM Desteği
- Güvenlik: Ekran altına entegre parmak izi sensörü, Yapay zeka destekli yüzle kilit açma
POCO F8 Ultra birlikte tanıtılan POCO F8 Pro, 6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1156 x 2510 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit maksimum parlaklık, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 2560Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Cihaz ayrıca IP68 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.
Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve Adreno GPU bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.32 Ghz Prime çekirdek ve altı adet 3.53 GHz performans çekirdeği yer alıyor. POCO F7 Pro'da ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.
Telefon, 12 GB LPDDR5X RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 seçenekleri mevcut. 157.49 mm x 75.25 mm x 8.0 mm boyutlarına sahip olan telefonun 199 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Portre modu, HDR, avuç deklanşörü, ses deklanşörü, dinamik çekimler ve özçekim zamanlayıcısı gibi özelliklere sahip.
Cihaz, 6210 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. NFC ve çift SIM desteği sunan cihaz, ekran altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Ayrıca yapay zeka destekli yüzle kilit açma özelliği de bulunuyor.
Poco F8 Pro Türkiye Fiyatı
POCO F8 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 42 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 46 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Telefon, gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleri ile beraber geliyor.