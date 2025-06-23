POCO'dan Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan POCO C75 modelinin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte POCO C85'in bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon dev batarya kapasitesiyle gelecek.

POCO C85'in Özellikleri Nasıl Olacak?

POCO'nun yeni telefonu C85 GSMA IMEI veri tabanında görüntülendi. Telefon, veri tabanında 25078PC3EE ve 25078PC3EG model numaralarıyla listelendi. Bu numaralar, telefonun temmuz ayında tanıtılacağını gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W veya 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. IPS LCD ekran ile gelecek telefon LPDDR4X RAM teknolojisine sahip olacak. Peki, POCO C85'in fiyatı ne kadar olacak?

POCO C85'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C75 için 7999 Hindistan rupisi (3.662 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. POCO C85'in de 8499 Hindistan rupisi (3.891 TL) civarı fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.