Poco F3 ve Poco X3 Pro Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Poco F3, X3 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen lansman kapsamında duyurulan yeni nesil Poco modelleri, farklı renk seçenekleriyle merak uyandırıyor. İşte Poco F3 ve Poco X3 Pro.

Poco Global, gerçek bir performans canavarı olan Poco F3 ve güçlü performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Poco X3 Pro'yu duyurdu.

Birinci sınıf işlemci, ekran ve ses kalitesine sahip olan yeni akıllı telefon modellerinden Poco F3, güçlü performansıyla öne çıkarken Poco X3 Pro ise oyuncular için özel olarak tasarlandı.

Poco F3 özellikleri ve fiyatı

Qualcomm Snapdragon 870 5G platformunu kullanan Poco F3, markanın bugüne kadarki en gelişmiş cihazı olarak dikkatleri üzerine topluyor. Poco F3 ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç AMOLED Ekran ve Dolby Atmos ses özellikleriyle donatıldı.

Poco F3 sektördeki en yüksek birincil saat hızına sahip olan ve 3.2 GHz'ye kadar birincil çekirdek hızı sunan Qualcomm Kryo 585 işlemciye sahip. Adreno 650 GPU ile birlikte mükemmel bir oyun deneyimi sunan cihaz, çoklu görevler için daha hızlı okuma ve yazma hızı sağlıyor.

F3'ün yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu, sayısız yeni kamera özellikleriyle kullanıcıların fotoğrafçılıkla ilgili becerilerini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Cihazın arka kamera kurulumu, 4'ü 1 arada büyük pikselli 48 MP ana kamera, 119° ultra geniş lens ve 3 cm - 7 cm otomatik odak özelliğine sahip 5 MP telemakro kameradan oluşuyor.

Poco X3 Pro özellikleri ve fiyatı

Önceki modeli oyun ve teknoloji meraklılarının birinci tercihi haline gelen ve bu özellikleri koruyan Poco X3 Pro, şu an piyasada bulunan en güçlü 4G platformlarından biri olan Qualcomm Snapdragon 860 Mobile performans konusunda çıtayı daha da yükseğe çıkarıyor.

Adreno 640 GPU ile birlikte 2,96 GHz'ye kadar yüksek performans sağlayan X3 Pro, 7nm işlemci teknolojisiyle üretilen Kryo 485 İşlemciye sahip. Bu gelişmiş kombinasyon ile cihaz, yüksek ayarlarda işlemcinin yoğun olarak kullanıldığı üç boyutlu oyunları oynarken dahi akıcı ve yüksek kaliteli bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor.

X3 Pro, eksiksiz bir dörtlü kamera arka kurulumu ve keşfedilecek sayısız kayda değer kamera özelliği ile mükemmel bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. 4'ü 1 arada Süper Süper Piksel desteğine sahip 48 MP ana kamera, net ve şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntüler sağlıyor. Gece Modu desteğine sahip 119° ultra geniş açılı kamera lensi sayesinde düşük ışık koşullarında bile harika manzara veya grup fotoğrafları çekilebiliyor.

6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip Poco F3'ün Arktik Beyaz, Gece Siyahı, Derin Okyanus Mavisi üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Poco X3 Pro ise Hayalet Siyahı, Donuk Mavi ve Metal Bronz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Yeni Poco modellerinin fiyatlarının belirtilmediğini de hatırlatalım.