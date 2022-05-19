POCO F4 GT Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

POCO F4 GT Türkiye fiyatı ile oldukça şaşırttı. Sahip olduğu donanım bileşenleri ile dikkat çeken yeni POCO telefonu çok yüksek fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Peki, F4 GT modelinin ücreti ve özellikleri neler? Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

POCO F4 GT Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

POCO, Türkiye’de satışa sunduğu akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, şık tasarıma sahip olan F4 GT modelini satışa çıkardı. Akıllı telefon, şık tasarım ve donanım bileşenlerinin yanı sıra fiyatıyla de dikkatleri üzerinde topluyor.

Gümüş, sarı ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan POCO F4 GT, 16 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Şu anda cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu satışta.

F4 GT modelinin 16.999 TL fiyata sahip olması, çok sayıda kişinin şaşırmasına neden oldu. Söz konusu akıllı telefon modelinin ilerleyen zamanlarda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonunun satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

POCO F4 GT Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Ağırlık: 210 gram

Kalınlık: 8,5 mm

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan F4 GT, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz ve HDR10+ sunuyor. Cihazın AMOLED ekranı Corning Gorilla Glass Victus ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. 210 gram ağırlığındaki modelde Adreno 730 GPU yer alıyor.

Cihazın arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön tarafta ise 20 MP geniş açılı kamera bulunuyor.