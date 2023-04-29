POCO F5 Serisinin Fiyatı Ortaya Çıktı

POCO F5 ve F5 Pro'nun fiyatı sızdırıldı. Peki, POCO marka yeni akıllı telefon modelleri ne kadar fiyata satışa sunulacak? Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen cihazlara dair detaylar haberimizde.

POCO F5 ve F5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen iki yeni POCO telefonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, F5 ve F5 Pro modellerinin fiyat etiketini gözler önüne serdi. İddiaya göre F5 modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü 422 dolara satılacak.

F5 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun 537 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 574 dolar fiyata satılacağı ileri sürüldü. Çevrim içi ortamda ortaya çıkan bilgilerin resmi olmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla telefonlar farklı fiyatla piyasaya sürülebilir.

POCO F5 Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 12 GB

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Depolama Alanı: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

POCO F5 Pro Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 8 GB / 12 GB

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

POCO F5 ve F5 Pro Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen POCO F5 ve F5 Pro isimli yeni akıllı telefon modelinin tanıtması bekleniyor.