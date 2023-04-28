Honor Pad V8 Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Honor, Aralık 2022'de Dimensity 8100 işlemciye sahip Honor Pad V8 Pro tabletini tanıtmıştı. Çinli üretici şimdi de Honor Pad V8 adlı aynı modelin standart versiyonunu tanıttı.

Honor Pad V8 Teknik Özellikleri

Honor Pad V8, 2560 x 1600 piksel 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 11 inç LCD panele sahip. Mevcut Dimensity 1100'ün yeniden adlandırılmış bir versiyonu olan Dimensity 8020 işlemci tablete güç veriyor. Pad V8, D8020 işlemciye sahip ilk tablet olma özelliğini taşıyor.

Honor Pad V8, 5MP ön kamera ile donatılmış olarak geliyor. Arka tarafındaki kamera modülü 13MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü ve bir LED flaş ile donatılmış durumda. Tablette ayrıca dörtlü hoparlör bulunuyor.

Tablet, 22,5W şarj desteği sunan 7.250 mAh'lik âdeta devasa bir pile sahip. Tasarım konusunda ise 7,35 mm kalınlığı ve 485 gram ağırlığı ile ince ve hafif bir tasarım sunuyor.

Honor Pad V8 Fiyatı

Honor Pad V8 Çin'de iki seçenekle satışa sunuldu. 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunan temel modelin fiyatı yaklaşık 260 dolarken, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip daha yüksek sürümün fiyatı ise 275 dolar. Tabletin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik belirsiz.