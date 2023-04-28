Realme 11 Pro+ Geekbench Skoru Belli Oldu
Realme'nin sıradaki amiral gemisi telefonundan yeni Geekbench skorları geldi. Detaylar haberimizde!
Çinli üretici Realme, yakın zamanda Dimensity 7050 ile donatılmış Realme 11 Pro+ modeliyle kullanıcının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle Asya pazarında merakla beklenen telefonun Geekbench skorları ortaya çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda panel özellikleri tanıtılan telefonun tekli işlemcide 838, çoklu işlemcide ise 2032 puana ulaştığı görüldü.
Realme 11 Pro+ Özellikleri, Fiyaıt ve Çıkış Tarihi
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050 (MT6877V/TTZA) altı çekirdek 2.0GHz ve iki çekirdek 2.60GHz hızında çalışan işlemci
- RAM: 12GB
- Ekran: 10-bit AMOLED, 120Hz yenileme hızı ve kavisli ekran
- Kamera: 200MP ana kamera sensörü ve iki ek lens içeren dairesel kamera modülü
- İşletim Sistemi: Android 13
Üst segment Android telefonlar arasında rekabete katılmaya hazırlanna Realme 11 Pro+'ın sahip olduğu MediaTek Dimensity 7050, Geekbench üzerinde aldığı skorlarla performans konusunda da üst deneyim sunacağını gösterdi.
Özellikle ekran ve kamera özellikleriyle dikkat çeken telefonun 9 Mayıs'ta Çin'de satışa çıkması bekleniyor. Telefonun 350 dolar bandında satışa çıkacağı düşünülüyor.
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