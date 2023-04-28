Realme 11 Pro+ Geekbench Skoru Belli Oldu

MOBİL

vivo Y78+ 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çok şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran vivo Y78+ 5G tanıtıldı. Yapılan tanıtımla birlikte vivo Y78+ 5G özellikleri ve fiyatı belli oldu.