POCO Yeni Amiral Gemisi Telefonlarını Tanıttı: İşte F6 ve F6 Pro'nun Özellikleri ve Fiyatı!

POCO'nun bugün (23 Mayıs Perşembe) Dubai'de düzenlenen lansmanında F6 ve F6 Pro modelleri tanıtıldı. Markanın en yeni ve en güçlü telefon modelleri olmaya hazırlanan seri, Türkiye'deki kullanıcıları ile de buluşacak.

Uygun fiyatlı ve orta segmente hitap eden yeni amiral gemileri POCO F6 ve POCO F6 Pro, kamera kaliteleri başta olmak üzere güçlü donanımları ve RAM seçenekleriyle de heyecanlandırıyor.

POCO F6 Özellikleri ve Fiyatı

POCO'nun yeni amiral gemilerinden ilki F6 modeli oluyor. Hem donanım hem de yazılım konusunda yüksek performans sergileyen model, Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alıyor. Oyuncuların beklentilerini karşılayacak donanıma sahip olan POCO F6, oyunların görsel efektlerini yapay zeka yetenekleri sayesinde gerçekçi bir şekilde sunuyor.

6.67 inç AMOLED DotDisplay ekrana sahip olan telefon, 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Oyun oynarken, video izlerken veya uygulamalar arasında geçiş yaparken üst düzey bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. Ekran içi parmak izi sensörü ile güvenli bir kullanım sunuyor.

Siyah, yeşil ve titanyum olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile gelen POCO F6, tasarım çizgisini de fazlasıyla şık ve estetik bir düzeyde tutuyor. Rakipleri ile arasındaki farkı tamamen azaltan marka, yeni amiral gemileriyle pazarda fark yaratacak gibi duruyor.

Ekran : 6.67 inç AMOLED DotDisplay

: 6.67 inç AMOLED DotDisplay Arka kamera : 50 MP ana kamera - 8 MP ultra geniş açılı kamera

: 50 MP ana kamera - 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : 5000 mAh - 90W hızlı şarj desteği

: 5000 mAh - 90W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi : Xiaomi HyperOS

: Xiaomi HyperOS IP64 sertifikası ile su ve toza karşı koruma

Yapay zekalı yüz tanıma kilidi ve ekran içi parmak izi sensörü

İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 Fiyat : 8 GB + 256 GB: 339 dolar - 12 GB + 512 GB: 379 dolar

: 8 GB + 256 GB: 339 dolar - 12 GB + 512 GB: 379 dolar Türkiye Fiyatı: 12 GB RAM + 512 GB: 25.999 TL

POCO F6 Pro Özellikleri ve Fiyatı

F serisinin bir diğer amiral gemisi de POCO F6 Pro kamera konusunda oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Tasarım konusunda şık ve fazlasıyla dayanıklı bir yapıya sahip olan telefon modeli, alüminyumdan üretiliyor. Ek olarak Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan telefon modeli yapay zeka yetenekleriyle de ses getirecek.

Yuvarlatılmış çerçeve köşeleri sayesinde kullanıcıları tutuş ve kullanım kolaylığı sağlayan F6 Pro, düz modelde olduğu gibi 6.67 inç ekrana sahip. Ondan farklı olarak ultra net WQHD+ teknolojisi bulunuyor.

Daha yüksek ışık verimliliği sunarken daha düşük güç tüketimi sağlamasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon modeli 3840Hz PWM karartma ve TÜV Rheinland göz bakımı sertifikasıyla tammalanıyor. Bu teknolojiler sayesinde kullanıcılara kesintisiz ve uzun süreli kullanım avantajı sağlıyor.

Telefon, sadece 19 dakika içerisinde eş zamanlı olarak kullanılıyor olsa bile %100'e kadar telefonu hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Bunu da 120W HyperCharge teknolojisi sayesinde yapabiliyor.