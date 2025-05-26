7.550 mAh Bataryalı Telefon İçin Geri Sayım Başladı: İki Ülkeden Daha Onay Alındı!
Poco'nun uzun bir süredir beklenen F7 akıllı telefonu için iki ülkeden daha onay alındı. Model, yakın zamanda tanıtılacak. İşte ayrıntılar...
Poco, merakla beklenen yeni akıllı telefonu F7 için geri sayımı başlattı. Son gelen bilgilere göre model, önemli bir eşiği daha aştı. Öyle ki satışa sunulabilmesi için iki ülkeden daha onay geldi. Peki bu ne anlama geliyor?
Poco F7, Tayland ve Endonezya İçin Onaylandı
Poco F7, bu ayın başlarında FCC sertifikasını alarak tanıtıma bir adım daha yaklaşmıştı. Şimdi ise cihaz, Tayland’da NBTC veri tabanında 25053PC47G model numarasıyla görüntülendi. Endonezya’da ise SDPPI tarafından onaylandı. Böylece model, iki ülkede daha resmi satış için tüm izinleri tamamlamış oldu.
Poco, bu yılın başlarında F7 Pro ve F7 Ultra'yı zaten piyasaya sürmüştü. Şimdi ise standart model için yoğun mesai harcıyor. Peki bu telefon, kullanıcılara neler sunacak? Beklenen özelliklere bakalım.