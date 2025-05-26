7.550 mAh Bataryalı Telefon İçin Geri Sayım Başladı: İki Ülkeden Daha Onay Alındı!

Poco, merakla beklenen yeni akıllı telefonu F7 için geri sayımı başlattı. Son gelen bilgilere göre model, önemli bir eşiği daha aştı. Öyle ki satışa sunulabilmesi için iki ülkeden daha onay geldi. Peki bu ne anlama geliyor?

Poco F7, Tayland ve Endonezya İçin Onaylandı

Poco F7, bu ayın başlarında FCC sertifikasını alarak tanıtıma bir adım daha yaklaşmıştı. Şimdi ise cihaz, Tayland’da NBTC veri tabanında 25053PC47G model numarasıyla görüntülendi. Endonezya’da ise SDPPI tarafından onaylandı. Böylece model, iki ülkede daha resmi satış için tüm izinleri tamamlamış oldu.

Poco, bu yılın başlarında F7 Pro ve F7 Ultra'yı zaten piyasaya sürmüştü. Şimdi ise standart model için yoğun mesai harcıyor. Peki bu telefon, kullanıcılara neler sunacak? Beklenen özelliklere bakalım.

İddia Edilen Poco F7 Özellikleri

Mevcut söylentilere göre Poco F7, 6.83 inç OLED TPS ekranla gelecek. 1.5K çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. Batarya kapasitesi ise 7.550 mAh gibi yüksek kapasitede olacak. Bu noktada şarj hızının 90W olacağını belirtmek gerekiyor.

Öte yandan ön tarafında 20 MP özçekim kamerasına yer verecek telefonun arka tarafındaysa 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açıdan oluşan çift kamera kurulumu bulunacak. Beklenen Poco F7 özellikleri arasında Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemi de yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.