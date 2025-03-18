POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra'nın Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefon ailesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda alt markalarını etkin bir şekilde kullanan şirket, yakın zamanda iki yeni telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra olarak isimlendirilecek olan bu iki model, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olacak ama buna rağmen performanstan taviz vermeyecek. İşte POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra özellikleri ve fiyatı.

POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra Özellikleri

Daha önce de sızıntılarla gündeme gelen POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Xiaomi'nin hiçbir masraftan kaçınmadığı yeni amiral gemisi telefonları, kullanıcılara mümkün olan en uygun fiyata en iyi özellikleri sunma hedefiyle hazırlanmış gibi duruyor.

Örneğin işlemci tarafına baktığımzıda POCO F7 Pro'nun Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3'ünden güç alırken, POCO F7 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite kullandığını görüyoruz. Söz konusu işlemcilere her iki modelde de 12 GB RAM seçeneği eşlik ediyor ancak Ultra modelde seçeneklerin daha çok olduğu da gözden kaçmıyor. Özelliklerin tamamı ise şu şekilde:

POCO F7 Pro

Ağırlık: 206g

Boyutlar: 160.26 x 74.95 x 8.12mm

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM & Depolama: 12 GB RAM / 256GB ve 12 GB RAM / 512GB

Ekran: 6.67” 120Hz AMOLED (3200x1440px)

Arka Kameralar: 50MP ana kamera (OIS) + 8MP yardımcı kamera

Ön Kamera: 20MP

Batarya: 6000mAh

Şarj: 90W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Suya & Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Renkler: Mavi, Gümüş, Siyah

Fiyat (Söylenti): €599

POCO F7 Ultra

Ağırlık: 212g

Boyutlar: 160.26 x 74.95 x 8.39mm

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM & Depolama: 12 GB RAM / 256GB ve 16 GB RAM / 512GB

Ekran: 6.67” 120Hz AMOLED (3200x1440px)

Arka Kameralar: 50MP ana kamera (OIS) + 50MP telefoto (OIS) + 32MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 5300mAh

Şarj: 120W kablolu & 50W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Suya & Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Renkler: Siyah, Sarı

Fiyat (Söylenti): €749

POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra'ya baktığımızda neredeyse her özelliği ile amiral gemisi iki telefon görüyoruz. Ancak buna rağmen fiyatların kabul edilebilir olması beklentiler arasında. İddialara göre POCO F7 Pro 599 Euro (yaklaşık 24 bin TL) , POCO F7 Ultra ise 749 Euro (yaklaşık 30 bin TL) fiyat etiketiyle çıkış yapacak.

Her ne kadar bu özellikerine kıyasla makul olsa da ülkemizdeki akıllı telefon vergileri hesapa katıldığında fiyat cazibesinin ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Yine de eğer alternatif kanallardan edinirseniz, oldukça iyi bir anlaşma olacağı kesin.