Amiral Gemisi Katili Poco F8 Pro İçin Kritik Gelişme!

Android dünyasının önde gelen üreticilerinden Poco, mart ayında F7 Pro ve F7 Ultra modellerini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi gözünü yeni nesil Poco F8 serisine çevirdi. Serinin Ultra modeli bu ayın başlarında ilk kez ortaya çıkarken, şimdi de Poco F8 Pro için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Poco F8 Pro İçin Geri Sayım Başladı

Poco F8 Pro'nun NBTC sertifikası aldığı ortaya çıktı. Böylelikle cihazın 2510DPC44G model numarasına sahip olduğu gözler önüne serildi. Model adının sonundaki "G" harfi, akıllı telefonun küresel olarak piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Beklenen Poco F8 Pro Özellikleri

Mevcut sızıntılara göre Poco F8 Pro, amiral gemisi özellikleriyle dikkat çekecek. Cihazda 6,59 inç büyüklüğünde OLED ekran bulunacak. Bu panel 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alacak model, 12 GB veya 16 GB RAM ile 256 GB ya da 512 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Kamera tarafında ise cihazın ön yüzünde 20 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası bulunacak. Arka tarafta ise 50 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı ve 50 MP telefoto lenslerden oluşan üçlü bir kamera kurulumu yer alacak.

Pil içinse 6.210 mAh büyüklüğünde bir batarya tercih edilecek. Bu batarya 100 W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolabilecek. Yazılım kısmında ise kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkacağı öne sürülüyor.

Beklenen Poco F8 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı:

Kategori Özellik Ekran: 6,59 inç, OLED, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM / Depolama: 12 GB/16 GB RAM + 256 GB/512 GB depolama (UFS 4.1) Arka Kameralar: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra-geniş + 50 MP telefoto (2,5× optik) Ön Kamera: 20 MP Batarya & Şarj: 6.210 mAh batarya, 100 W hızlı şarj desteği Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Poco F8 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.