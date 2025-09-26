Poco F8 Ultra Yolda: En Güçlü Mobil İşlemciye Sahip Olacak!

Qualcomm, kısa süre önce yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’i resmen tanıttı. Amiral gemisi telefonlar için geliştirilen bu güçlü yonga seti, ilk olarak Xiaomi’nin yeni Xiaomi 17 serisinde kendine yer buldu ve böylece Xiaomi, işlemciyi kullanan ilk marka oldu. Ancak görünen o ki ilk olsa da tek olmayacak. Gelen bilgilere göre Poco da çok yakında Snapdragon 8 Elite Gen 5’li amiral gemisi telefonunu tanıtacak.

Poco F8 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 İle Gelecek

Poco, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda sıradaki amiral gemisi telefonunun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacağını duyurdu. Bu model henüz açıklanmasa da beklentiler, Poco F8 Ultra'yı işaret ediyor. Hatırlatmak gerekirse şirketin son amiral gemisi Poco F7 Ultra da çıkış yaptığı dönemde Qualcomm’un en güçlü yonga setini kullanmıştı. Bu nedenle Poco’nun yeni F8 Ultra modelinde de benzer bir adım atacağı neredeyse kesin görünüyor.

POCO's next-gen flagship smartphone will be powered by the Snapdragon® 8 Elite Gen 5 mobile platform. pic.twitter.com/tR9BnshhbI — POCO (@POCOGlobal) September 25, 2025

Beklenen Poco F8 Ultra Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Poco F8 Ultra, 6,59 inç RGB OLED LTPS ekrana sahip olacak. Bu panel 120 Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacak. Ayrıca 7.100 mAh gibi yüksek kapasiteli bataryadan güç çekecek. Buna 100W hızlı şarj eşlik edecek. Amiral gemisi telefonun 2026'da tanıtılması bekleniyor. Şimdilik tüm bilinenler bunlardan ibaret.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Poco F8 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.