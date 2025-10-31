POCO'dan Bütçe Dostu Amiral Gemisi Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

POCO'nun üzerinde çalıştığı yeni telefon F8 Ultra ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda POCO F8 Ultra'nın ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu amiral gemisi önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak. Peki, telefon neler sunacak?

POCO F8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Bu ayın başlarında Tayland'da NBTC sertifikası alan POCO F8 Ultra'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. POCO F8 Pro'nun da aynı tarihte tanıtılacağı öne sürüldü. Çok güçlü donanıma sahip olan POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

POCO F8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO F8 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Xiaomi Dragon Crystal Glass ekran koruma teknolojisini destekleyebilir. POCO F7 Ultra'da AMOLED ekran, 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefonun gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO F7 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

POCO F8 Ultra'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alabilir. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görebiliriz