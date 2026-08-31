Xiaomi'den Yeni Tablet Geliyor! 11.000 mAh Batarya ve 144Hz Ekranı Var

Xiaomi yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pad 9 Pro'nun özellikleri açıklığa kavuştu. Tablet yükske batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12,5 inç

12,5 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 3.2K

3.2K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 11.000 mAh

11.000 mAh Hızlı Şarj: 67W

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Xiaomi'nin yeni tableti 12,5 inç ekran büyüklüğünde olacak. Cihaz IPS LCD ekran üzerinde 3.2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde tablet akıcı ekran deneyimi sunacak. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissedilecek.

144Hz'nin akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değer olduğunu belirtelim. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi Pad 8 Pro'da 11,2 inç ekran boyutu, 2136 x 3200 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad 9 Pro gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, aksiyon RPG oyunu Wuthering Waves'i 60 FPS, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada Pad 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti 11.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad 8 Pro'da 9.200 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Xiaomi Pad 9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 9 Pro'nun 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi Pad 8 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Pad 9 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Pad 8 ve Pad 8 Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Pad 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 33 bin 999 TL'ye satılıyor. Pad 9 Pro'nun daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 36 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla tablet farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi Pad 9 Pro'nun Android tabletler arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip cihazdan 120Hz yenileme hızına sahip cihaza geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.