POCO M5 ve M5s Türkiye'de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!

Türkiye'de satışa sunulan POCO M5 ve M5s modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, POCO tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelleri kullanıcılara neler sunuyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

POCO M5 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,58 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G99

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Fiyatı: 7.199 TL (6 GB RAM + 128 GB depolama)

6,58 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO M5, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1080 x 2408 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor.

5000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümünün fiyatı 7 bin 199 TL olarak belirlendi.

POCO M5s Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,43 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Mediatek Helio G95

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Fiyatı: 7.799 TL (6 GB RAM + 128 GB depolama)

6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. POCO M5s modelinin arka yüzeyinde 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut.