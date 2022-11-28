POCO M5 ve M5s Türkiye'de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!
Türkiye'de satışa çıkarılan POCO M5 ve M5s'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte POCO'nun yeni telefon modellerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
Türkiye'de satışa sunulan POCO M5 ve M5s modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, POCO tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelleri kullanıcılara neler sunuyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.
POCO M5 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,58 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Yazılım: Android 12, MIUI 13
- Fiyatı: 7.199 TL (6 GB RAM + 128 GB depolama)
6,58 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO M5, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1080 x 2408 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor.
5000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümünün fiyatı 7 bin 199 TL olarak belirlendi.
POCO M5s Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: Mediatek Helio G95
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Yazılım: Android 12, MIUI 13
- Fiyatı: 7.799 TL (6 GB RAM + 128 GB depolama)
6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. POCO M5s modelinin arka yüzeyinde 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut.
YORUMLAR