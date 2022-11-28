Vatandaşlar Daha Ucuz iPhone 14 İçin Gürcistan'a Akın Etti

Geçmişte Gürcistan'dan alınan otomobiller yerini iPhone'lara bıraktı. iPhone'lardaki vergi düzenlemeleri nedeniyle vatandaşların belini büken fiyatlar, Gürcistan'da daha uygun olması nedeniyle büyük rağbet gördü. İnsanlar Batum şehrine akın etmeye başladı.

Türk vatandaşları son günlerde Gürcistan'a büyük rağbet gösteriyor. Vatandaşlar daha uygun fiyata iPhone almak için Gürcistan'a günübirlik git-gel yapmayı tercih ediyor.

15 Bin Lira Daha Uyguna iPhone 14'e Sahip Olunabiliyor

Türkiye'den Gürcistan'a ucuz telefon akını: 15 bin lira fiyat farkı çıkınca kuyruk oluştuhttps://t.co/DKBtYwfizU pic.twitter.com/dJ3hnG6LMI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 28, 2022

Ülkemizde 40-50 bin liraları bulan iPhone 14 fiyatlarından vergiler çıkarıldığında çok daha uygun hâle gelebiliyorlar. Bunu fırsat bilen vatandaşlar Sarp Sınır Kapısı'nı kimlikle geçerek Batum'daki Apple mağazalarından vergi iadesi sayesinde 15 bin liraya kadar daha ucuza satın alabiliyorlar.

Tabii bu telefonların ülkemizde IMEI kaydının yapılması gerekiyor. Önümüzdeki yıl 6 bini geçmesi beklenen IMEI kaydı ücretinin yanı sıra da 2732 TL kayıt ücreti bulunuyor.