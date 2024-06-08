Bu Özelliklere Bedava: POCO M6 4G'nin Globale Geliş Tarihi Belli Oldu

Xiaomi'nin bütçe dostu ürünleriyle bilinen POCO markası yakında yeni bir modelle daha kullanıcıların karşısına çıkacak. Çinli üretici bu kapsamda uzun zamandır sızıntılarla gündemden düşmeyen POCO M6 4G'nin global tanıtım tarihini duyurdu.

POCO M6 4G, serinin diğer modelleri gibi uygun fiyatlı olmasına rağmen teknik özellik ve fiyat gibi konularda üzmeyecek. Hatta şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre cihaz geçen günlerde tanıtılan bir Redmi telefonunun yeniden markalanmış sürümü olacak.

POCO M6 4G Globale Ne Zaman Gelecek?

POCO tarafından paylaşılan son tweete göre yaklaşan M6 4G modeli 11 Haziran'da globalde piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun teknik özelliklerine baktığımızdaysa 108 Megapiksel ana kamera, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama gibi detaylar bizleri karşılıyor.

Cihazın fiyat etiketi 129 dolardan başlayacak. Bunun yanı sıra şimdilik Türkiye fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili bir detay mevcut değil. Son olarak akıllı telefonun geçtiğimiz hafta kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi 13 4G modelinin yeniden markalanmış sürümü olması bekleniyor.

Yeniden markalanma olayı Çinli akıllı telefon üreticilerinin fazlasıyla tercih ettiği bir durum. Yani söz konusu iki modelin isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde benzer teknik özelliklere sahip olacaklar. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi 13 4G'nin teknik özellikleri şöyle;

Ekran 6.79 inç HD+ LCD ekran, 90Hz adaptif yenileme hızı, Gorilla Glass koruma İşlemci MediaTek Helio G91-Ultra Kamera (Ön) 13 Megapiksel ön kamera, delikli ekran tasarımı Kamera (Arka) 108 Megapiksel arka kamera, Samsung ISOCELL HM6 sensörü, 3x kayıpsız yakınlaştırma, gece fotoğrafçılığı Depolama ve RAM 6GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 256GB depolama Batarya 5030 mAh batarya, 33W hızlı şarj, %50'ye kadar 26 dakikada şarj Fiyat 180 dolar Diğer Özellikler 17 saat video oynatma süresi, IP53 toz ve sıçrama direnci

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