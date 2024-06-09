Bu Özelliklere Bedava: POCO M6 Tanıtıldı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürünleriyle ön plana çıkan POCO markası kısa süre önce kullanıcıları memnun edecek bir hamle yaptı. Çinli marka uzunca bir süredir sızıntılarla gündemi meşgul eden POCO M6 4G'yi bugün sessiz sedasız global web sitesi üzerinden tanıttı.

Cihazın özelliklerine baktığımızda özellikle son sızıntıların doğru olduğunu görüyoruz. Zira POCO M6 4G, Redmi'nin geçtiğimiz hafta kullanıcıların beğenisine sunduğu uygun fiyatlı bir telefonun global için yeniden markalanmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

POCO M6 4G Özellikleri ve Fiyatı

POCO M6 4G modelinde FHD+ çözünürlük, 20,5:9 en boy oranı, 550 nit'e kadar parlaklık ve DC karartma sunan 6,79 inçlik IPS LCD bir panel mevcut. Bununla birlikte giriş segmentte yer almasına rağmen damla çentik yerine delikli bir ekran tasarımını tercih ediyor.

Telefonda kullanılan işlemci ise Helio G91 Ultra. 12 nm mimariyle üretilen yonga; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip.

Önde 13 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 108 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro kameradan oluşan çift kamera kurulumu mevcut. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştırıyor.

Modelde 33W hızlarında şarj olabilen 5.030 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Ek olarak çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, 3,5 mm ses girişi ve USB-C gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Son olarak ürünün 129 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağını belirtelim.

Redmi 13 4G'nin global pazarlar için yeniden markalanmış sürümü POCO M6 4G'nin teknik özellik tablosu şöyle;

Özellik Ayrıntılar Ekran 6,79 inç FHD+ IPS LCD, 20,5:9 en boy oranı, 550 nit parlaklık, DC karartma İşletim Sistemi Android 14, HyperOS katmanı Kamera (Ön) 13 MP, delik çentikte Arka Kameralar 108 MP ana kamera, 2 MP makro kamera Yonga Seti MediaTek Helio G91 Ultra RAM 6 GB / 8 GB LPDDR4x Depolama 128 GB / 256 GB eMMC 5.1, microSD kart desteği (hibrit SIM yuvası) Batarya 5.030mAh, 33W hızlı şarj Güvenlik Yana bakan parmak izi sensörü Bağlantı Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, 3,5 mm ses girişi, USB-C Boyutlar ve Ağırlık 168,6 x 76,28 x 8,3 mm, 205 gram Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Mor Fiyat 6 GB RAM + 128 GB depolama: 129 dolar, 8 GB RAM + 256 GB depolama: 149 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!