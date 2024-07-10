Fiyat Performans Canavarı POCO M6 Plus 5G Performans Testinde!

Bir süredir çeşitli sertifikasyon web sitelerinde görünen POCO M6 Plus 5G, kritik bir eşiği daha aşmayı başardı. Akıllı telefon, Geekbench'in performans testlerine girerken, kullanıcılara tanıtıma az bir süre kala neler beklenmesi gerektiğine dair önemli ipuçları verdi. İşte POCO M6 Plus 5G'nin Geekbench skoru!

POCO M6 Plus 5G Geekbench Puanı Belli Oldu

POCO M6 Plus 5G, 24066PC95I model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 967 ve çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 281 puan almayı başardı. Böylelikle modelin bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Üründe kullanılacak işlemci Snapdragon 4 Gen 2 AE olacak. Bu yonga, standart Snapdragon 4 Gen 2'nin hız aşırtmalı versiyonu olup daha iyi bir mobil deneyim vaat ediyor. Testlere sokulan modelin 6 GB RAM'e sahip olduğunu, ancak farklı bellek seçeneklerinin de olabileceğini belirtelim.

108 MP Samsung S5KHM6 ana ve 13 MP ultra geniş açı kamerasıyla gelecek olan telefonun tanıtım tarihi ve diğer özellikleri şu an için belli değil. Ancak, son Geekbench gelişmesini de dikkate alarak çok fazla beklemek zorunda kalmayacağımızı söylemek mümkün.

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