POCO'nun Bütçe Dostu Telefonu Yolda: Özellikleri Nasıl Olacak?

POCO, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli şirket, bu doğrultuda M6 Plus 5G modelini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Daha önce performans testlerinde görünen akıllı telefonun son olarak bazı özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

POCO M6 Plus 5G Neler Sunacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M6 5G'de Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi mevcut olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine sahip. Bununla birlikte, 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle gelecek.

Akıllı telefonda 6.79 inç, 120 Hz yenileme hızı sunan bir LCD panel bulunacak. Bunun dışında, 13 Megapiksel selfie kamerası, 108 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 33W hızlarında şarj olabilen 5,030 mAh'lik bir pilden beslenecek modelin fiyatı ise 167 dolardan başlayacak.

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