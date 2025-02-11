Özellikleri ve Tasarımı Sızdırılan Poco M7'de Şaşkına Çeviren Detay!

Geçtiğimiz yılın aralık ayında POCO M7 Pro modeli tanıtıldı ancak M7 5G modeli henüz duyurulmadı. Uzun süredir merakla beklenen telefona dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ile birlikte POCO M7 5G'nin hem özellikleri hem de tasarımı gün yüzüne çıktı.

POCO M7 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

POCO M7 5G modeli Google Play Console'da görüntülendi. Görselde Android versiyonu kısmında Android 15 yerine Android 14 yazması çok şaşırttı. Yani telefon Android 14 ile birlikte gelecek.

Google Play Console'da yer alan bilgilere göre telefonda Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Sızdırılan görüntüye göre M7 5G modeli 4 GB RAM'e sahip olacak. Telefonun birden fazla RAM seçeneği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

Adreno 613 GPU'nun yer alacağı telefon 720 x 1640 piksel çözünürlük sunacak. POCO M6 5G modelinde 720 x 1600 piksel çözünürlük tercih edilmişti. Yine çok benzer bir çözünürlük göreceğiz.

Google Play Console'da yer alan M7 5G görseline baktığımızda telefonun üst ve yan taraflarında çok ince çerçevelere sahip olacağını görüyoruz. Alt kısımda ise biraz daha kalın bir çerçeve bulunacak. Telefon düz ekran tasarımı ile beraber gelecek.