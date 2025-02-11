Bu Telefon Çok Ucuz: Samsung Galaxy F06'nın Özellikleri Belli Oldu

Satışa sunulmaya hazırlanan Samsung Galaxy F06 modelinin bazı özellikleri belli oldu. Çok uygun fiyata sunulacak yeni telefon yıllarca alacağı güncelleme sayesinde uzun süre boyunca güncelliğini koruyacak.

Samsung Galaxy F06 Özellikleri

Galaxy F06 modeli dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Ayrıca telefona dört işletim sistemi güncellemesi gelecek. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, HD+ çözünürlük sunacak. Telefonun yan tarafında parmak izi okuyucusu bulunacak.

Gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken cihaz 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Samsung Galaxy F06 Fiyatı

Flipkart'ta yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy F06 modeli 9 bin Hindistan rupisi (INR) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 9 bin INR'nin 103 dolara denk geldiğini belirtelim.

Samsung Galaxy F06 Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy F06 modeli 12 Şubat 2025 tarihinden itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.