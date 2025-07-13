Son Eşiği Aştı! Xiaomi'nin Bütçe Dostu Modeli İçin Geri Sayım Başladı

Akıllı telefon devi Xiaomi, önümüzdeki dönemde pek çok yeni modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu modellerden biri de şirketin alt markası POCO’ya ait olan M7 modeli. Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan bu cihazla ilgili şimdi de yeni bir gelişme yaşandı. POCO M7, bir kez daha resmi bir sertifika alarak piyasaya çıkışa bir adım daha yaklaştı.

POCO M7, TDRA Sertifikası Aldı

POCO M7, "25062PC34G" model numarasıyla TDRA veri tabanında görüntülendi. Bilmeyenler için TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority), Birleşik Arap Emirlikleri’nde mobil cihazların satışa uygunluğunu onaylayan resmi kurumdur. TDRA tarafından onaylanan cihazlar, kurumun resmi veri tabanına kaydedilir.

POCO M7, daha önce Avrupa EEC kurumundan da sertifika almıştı. Görünen o ki akıllı telefon, yakın zamanda piyasaya sürülecek. Bunun için henüz net bir tarih paylaşılmadı ancak geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? POCO M7'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.