Xiaomi'den Dev Ekranlı Yeni Akıllı Telefon Geliyor! 8000 mAh Pili Var

Xiaomi çok yakında POCO M8 Power isimli yeni bir akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Modelle ilgili bugüne dek çok fazla bir detay paylaşılmasa da bu durum son gelişmelerle birlikte değişti. İşte POCO M8 Power ile ilgili bilinen tüm detaylar!

POCO M8 Power Hangi Telefonun Yeniden Markalanmış Sürümü Olacak?

Güvenilir kaynaklar kısa bir süre önde HyperOS kodlarında 26021PC18I model numaralı bir POCO telefonu tespit etti. Bu cihazın POCO M8 Power olduğu söyleniyor. Sadece bu da değil. İddialara göre POCO M8 Power kısa bir süre önce tanıtılan Redmi Note 17'nin yeniden markalanmış sürümü olacak.

Bilindiği üzere yeniden markalanma olayı Çinli markalar arasında sıkça tercih ediliyor. Bunu biraz daha açarsak, daha önce Çin'de X ismiyle çıkış yapan bir akıllı telefon ismi ve tasarımı değiştirilerek başka pazarlara Y ismiyle gelebiliyor. Bu tür modellerin teknik özelliklerinde genellikle büyük değişiklikler yapılmıyor. Yani şu an için kesin olmasa da POCO M8 Power'ın teknik özellikleri itibariyla Redmi Note 17'ye benzerlik göstermesi bekleniyor.

POCO M8 Power (Redmi Note 17) Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2396 piksel

1080 x 2396 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 45W

POCO M8 Power Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için Xiaomi'den POCO M8 Power'ın tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak akıllı telefona ait model numarasının HyperOS kodlarında tespit edilmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının bir göstergedi. Yani cihaz çok yüksek ihtimalle ağustos veya eylül aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Xiaomi ülkemize POCO telefonlarını getiriyor. Bunu biraz daha açarsak şirketin burada POCO C81 Pro gibi modelleri satılıyor. Bu nedenle POCO M8 Power'ın da tanıtımından bir süre sonra Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

POCO M8 Power Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere Redmi Note 17'nin başlangıç fiyat etiketi 1.299 yuan (9 bin TL) seviyesinde. POCO M8 Power da benzer teknik özelliklere sahip olacağından muhtemelen 1.399 yuan (9.725 TL) civarı bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil edersek 19.725 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

POCO M8 Power'ın Redmi Note 17'nin yeniden markalanmış versiyonu olacağına dair son bilgiler beni memnun etti. Bilindiği üzere Redmi Note 17 dün akşam saatlerinde tanıtıldı. POCO M8 Power da bir son dakika değişikliği olmazsa söz konusu modelle aynı özelliklere sahip olacak. Yani üründe 7 inç boyutlarında OLED bir ekran, 8.000 mAh batarya ve Snapdragon 4 Gen 4 işlemci bulunacak diyebilirim.